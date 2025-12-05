Elodie a Propaganda Live: le sue parole su politica, leadership e libertà artistica

«Un anno fa ho detto che non voterei Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero un braccio. Cos'è cambiato? Niente». Elodie, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live, torna sulle sue dichiarazioni senza esitazioni. «Se cambiassi idea in un anno sarebbe grave», afferma la cantante con naturalezza.

Nemmeno il nome di Elly Schlein, segretaria del Pd, sembra smuoverla più di tanto. «Credo che in questo momento ci sia una grande carenza di personalità, è molto semplice. Non mi interessano molto da entrambe le parti. Non ho mai votato il Pd, ci tengo a sottolinearlo...» prosegue Elodie, evidenziando il suo distacco verso i due poli principali.

La cantante precisa che non esistono solo due partiti sulla scena politica: «Qualcuno che mi piace c’è, magari più piccolino». Guardando alle nuove generazioni, aggiunge che «il cambiamento è inevitabile» e che il quadro politico potrebbe evolversi rapidamente.

Negli ultimi giorni, Elodie è finita al centro dell’attenzione anche per un episodio avvenuto durante un concerto a Messina. Un cronista l’ha avvicinata con il telefonino mentre si esibiva e la cantante ha reagito spingendo il dispositivo, che è caduto a terra. «Stavo ballando dentro una vasca con poca acqua. Davanti c’era un’area riservata ai fotografi, con macchinari professionali. Dietro la transenna ci sono persone con i telefonini», racconta.

«Se arrivi a un centimetro, mi togli la concentrazione. Sono sempre fatta di carne... Se devi fare foto così da vicino, usa una macchina fotografica. Mi sono innervosita e gliel’ho fatto cadere», spiega. Non si è trattato della prima volta: «Quando facevo la cubista, con un calcetto ho buttato via il telefonino di un ragazzo e l’ho fatto finire al centro della pista», ricorda.