Francia, allerta alla base nucleare di Brest dopo sorvoli di droni non identificati

La presenza di cinque droni non identificati sopra la base strategica dell’Ile Longue, a Brest, ha innalzato il livello di attenzione sulle infrastrutture che ospitano i sottomarini della deterrenza nucleare francese. La segnalazione arriva da Rtl, secondo cui il sorvolo si è verificato nella serata di giovedì.

Il battaglione dei fucilieri di marina incaricato della sicurezza del sito ha immediatamente attivato i sistemi antidrone, mettendo in atto le procedure previste per la protezione dell’area sensibile.

L’episodio non è isolato: tra il 17 e il 18 del mese era già stata registrata la presenza di un drone nei cieli di Crozon, località adiacente alla base. Le autorità stanno esaminando la possibile correlazione tra i due avvistamenti.

La prefettura ha chiarito che, allo stato attuale, è prematuro associare questi sorvoli a una possibile iniziativa di origine russa, lasciando aperta l’analisi sulle cause e sull’identità degli operatori coinvolti.