Cloudflare in tilt oggi: disservizi del 5 dicembre e siti irraggiungibili sul web

Cloudflare in down nella mattinata del 5 dicembre 2025, con pesanti ripercussioni su una vasta selezione di siti web e applicazioni. Il malfunzionamento del servizio, che gestisce una parte significativa del traffico globale, ha generato rallentamenti e blocchi in diversi Paesi, coinvolgendo milioni di utenti.

I primi segnali sono arrivati intorno alle 9:50, quando piattaforme come MediaWorld, OpenAI, ChatGPT, Perplexity, Claude e LinkedIn hanno iniziato a risultare irraggiungibili. Su tutte le schermate compariva lo stesso avviso: “500 Internal Server Error, Cloudflare”, una delle notifiche più comuni quando si verificano problemi a livello di infrastruttura.

L’azienda aveva già programmato una finestra di manutenzione per la giornata odierna e, in una comunicazione indirizzata ai clienti, ha spiegato di essere al corrente delle anomalie: “Il traffico potrebbe essere reindirizzato da questa posizione, pertanto è possibile un leggero aumento della latenza durante questa finestra di manutenzione per gli utenti finali nella regione interessata”.

Non è la prima volta che un disservizio di Cloudflare impatta il funzionamento del web. Un episodio analogo si era registrato il 18 novembre, quando il malfunzionamento aveva coinvolto in particolare la piattaforma X, ex Twitter, causando estesi rallentamenti nelle operazioni online.