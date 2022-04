L'antico gioco della scopa: oggi si gioca sul web

Chi non conosce il gioco della scopa? Certo, probabilmente ci saranno dei ragazzi molto giovani che non ne hanno mai sentito parlare, ma se si chiede a un over 30 cosa sia il gioco della scopa, è davvero improbabile che non sappia rispondere.

Il vero “re” dei giochi di carte in Italia

La scopa è uno dei giochi di carte più diffusi in assoluto in Italia, radicatissimo nella cultura nostrana, al punto da prevedere perfino alcune varianti a carattere locale anche per quel che riguarda il tipo di mazzo che deve essere utilizzato.

Quello della scopa, ad ogni modo, è un gioco piuttosto semplice, inoltre la durata di una partita è decisamente breve, e ciò ha probabilmente contribuito a renderlo così diffuso.

Autentica “pietra miliare” dei momenti di svago e di convivialità trascorsi con gli amici delle generazioni passate, oggi la scopa non è affatto caduta nel dimenticatoio, semplicemente anch’essa, come una vasta gamma di giochi tradizionali, è stata “travolta” dal mondo digitale e può oggi essere giocata comodamente online.

Anche la scopa è “sbarcata” nel web

Sicuramente le partite a scopa disputate faccia a faccia continuano ad essere una realtà, magari nei bar, nei circoli e nelle case delle persone non più giovanissime, ma oggi appunto la grande maggioranza delle partite a scopa fa rima con web.

Ma come si può giocare a scopa online e soprattutto, cosa può offrire il gioco digitale rispetto a quello classico? Andiamo a scoprirlo.

I portali e le App dove giocare a scopa online

Anzitutto è utile sottolineare che in rete ci sono tantissimi portali ed App dedicati alla scopa online, si pensi a DigitalMoka, le cui applicazioni sono disponibili sia per sistemi Android che iOS.

Si tratta di opzioni di siti web ed App completamente gratuiti, e questo è utile rimarcarlo per tenere ben distinto il gioco finalizzato al semplice divertimento dal gioco d’azzardo.

Il gioco della scopa è proposto anche da siti di Gaming, ma trattandosi appunto di portali ed App che prevedono puntate e vincite in denaro, per poter giocare è necessario seguire delle procedure specifiche in termini di registrazione e, soprattutto, bisogna guardarsi bene da tutti i rischi che contraddistinguono il gioco d’azzardo, che se in alcuni casi è una semplice forma d’intrattenimento, in altri purtroppo può divenire un problema assai serio.

Le tante opzioni tra cui è possibile scegliere

Nei siti dove si può giocare a scopa per semplice diletto, dunque, non occorre nessuna registrazione, né bisogna dimostrare di essere maggiorenni, trattandosi appunto di un gioco puramente ludico che non prevede esborsi di alcun tipo.

Giocare online significa potersi dilettare, con la scopa e con qualsiasi altro gioco di carte, in qualsiasi momento: si può scegliere di giocare contro altri utenti, o anche direttamente contro il sistema, dunque non bisogna preoccuparsi di trovare un amico o qualcuno disposto a misurarsi in una sfida.

Un’altra prerogativa molto interessante della scopa online è la possibilità di scegliere tra diversi livelli di difficoltà, in modo che la partita sappia rivelarsi piacevole in relazione a quanto si è competitivi; quest’opzione, peraltro, è utilissima per chi vuol semplicemente allenarsi e diventare più bravo.

Si è detto in precedenza che il gioco della scopa è una parte così integrante della cultura italiana da essere “declinato” in diversi mazzi tradizionali locali, ebbene nelle migliori App dove giocare a scopa online è possibile scegliere perfino il tipo di mazzo con cui disputare la partita.

Giocare a scopa online è davvero semplicissimo

Basta davvero poco, dunque, per divertirsi giocando a scopa online: pochi click e la partita sarà pronta per essere avviata sul proprio dispositivo.

Ci si può dilettare per ore, o anche solo per un paio di minuti, e anche questo è uno dei punti di forza della versione moderna di quest’hobby così antico.

