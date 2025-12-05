Differenza tra visura catastale e visura catastale storica

Molti si domandano quale sia la differenza tra visura catastale e visura catastale storica: due documenti simili nel nome ma molto diversi nelle informazioni che contengono. Qui trovi una spiegazione chiara su caratteristiche, utilizzi e modalità di richiesta, per scegliere senza dubbi quello più adatto alle tue esigenze.

Cos’è la visura catastale

La visura catastale è un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che riporta i dati presenti nel catasto relativi a immobili o terreni. È, a tutti gli effetti, la loro “carta d’identità”.

Quali dati contiene

Tra le principali informazioni riportate troviamo:

Dati identificativi : Comune, foglio, particella, subalterno

Classamento : categoria catastale, consistenza (vani), rendita

Superficie : totale e aree escluse (es. balconi)

Intestatari dell’immobile: proprietari e atti di provenienza

A cosa serve

La visura catastale è utile per:

verificare la correttezza dei dati catastali

allegare documenti a compravendite o donazioni

calcolare IMU, TASI e dichiarazioni fiscali

recuperare gli atti di proprietà tramite i riferimenti catastali

Differenza tra visura catastale e visura catastale storica

La differenza principale riguarda il periodo preso in esame:

la visura catastale ordinaria fotografa la situazione attuale dell’immobile

la visura catastale storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo

Cosa contiene in più la visura storica

La visura catastale storica riporta:

passaggi di proprietà (vendite, successioni, donazioni)

modifiche dell’indirizzo o numerazione civica

ristrutturazioni e ampliamenti che hanno inciso su superficie e rendita

È lo strumento ideale per chi vuole conoscere l’evoluzione completa di un immobile.

Come richiedere la visura catastale

Puoi richiederla:

Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate Online, accedendo ai servizi telematici ufficiali

Chi preferisce una procedura più veloce e assistita può affidarsi a piattaforme specializzate che consegnano i documenti direttamente in formato digitale.

Tra le soluzioni più comode, le Visure catastali con Trovavisure permettono di ottenere visura catastale e visura catastale storica in pochi minuti e senza attese allo sportello.

Quale scegliere?

Tipo di visura

Quando serve

Cosa contiene

Visura catastale ordinaria

Compravendite, verifiche fiscali, controlli catastali

Solo dati aggiornati

Visura catastale storica

Ricostruire la storia dell’immobile, controlli approfonditi

Tutte le variazioni nel tempo

In caso di dubbi, richiedere la versione storica ti garantisce il quadro più completo.

Conclusione

Sia la visura catastale che quella storica sono strumenti fondamentali per una corretta gestione e valutazione di qualunque immobile.La scelta dipende dall’utilizzo: situazione attuale o storia completa del bene.