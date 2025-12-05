Differenza tra visura catastale e visura catastale storica
Cos’è la visura catastale
La visura catastale è un documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che riporta i dati presenti nel catasto relativi a immobili o terreni. È, a tutti gli effetti, la loro “carta d’identità”.
Quali dati contiene
Tra le principali informazioni riportate troviamo:
Dati identificativi: Comune, foglio, particella, subalterno
Classamento: categoria catastale, consistenza (vani), rendita
Superficie: totale e aree escluse (es. balconi)
Intestatari dell’immobile: proprietari e atti di provenienza
A cosa serve
La visura catastale è utile per:
verificare la correttezza dei dati catastali
allegare documenti a compravendite o donazioni
calcolare IMU, TASI e dichiarazioni fiscali
recuperare gli atti di proprietà tramite i riferimenti catastali
Differenza tra visura catastale e visura catastale storica
La differenza principale riguarda il periodo preso in esame:
la visura catastale ordinaria fotografa la situazione attuale dell’immobile
la visura catastale storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo
Cosa contiene in più la visura storica
La visura catastale storica riporta:
passaggi di proprietà (vendite, successioni, donazioni)
modifiche dell’indirizzo o numerazione civica
ristrutturazioni e ampliamenti che hanno inciso su superficie e rendita
È lo strumento ideale per chi vuole conoscere l’evoluzione completa di un immobile.
Come richiedere la visura catastale
Puoi richiederla:
Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Online, accedendo ai servizi telematici ufficiali
Chi preferisce una procedura più veloce e assistita può affidarsi a piattaforme specializzate che consegnano i documenti direttamente in formato digitale.
Quale scegliere?
Tipo di visura
Quando serve
Cosa contiene
Visura catastale ordinaria
Compravendite, verifiche fiscali, controlli catastali
Solo dati aggiornati
Visura catastale storica
Ricostruire la storia dell’immobile, controlli approfonditi
Tutte le variazioni nel tempo
In caso di dubbi, richiedere la versione storica ti garantisce il quadro più completo.
Conclusione
Sia la visura catastale che quella storica sono strumenti fondamentali per una corretta gestione e valutazione di qualunque immobile.La scelta dipende dall’utilizzo: situazione attuale o storia completa del bene.