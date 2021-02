Google Ads: la differenza tra Campagne sulla rete di ricerca e Display

Vendere con successo i tuoi prodotti e servizi dipende dalla tua capacità di far conoscere la tua attività a quante più persone possibile. Proprio come accade nei negozi tradizionali, gli utenti si imbattono nei tuoi prodotti mentre navigano sul web.

Ovviamente, invece di aspettare che i potenziali clienti trovino i tuoi prodotti, puoi ottenere una efficace spinta dalla pubblicità digitale. Sfruttando la potenza di Google Ads, puoi farti conoscere ad un pubblico vastissimo di potenziali clienti che già stanno cercando le tipologie di prodotti e servizi offerti dalla tua azienda.

Se non lo hai mai usato, può sembrarti difficile e complicato entrare nel mondo di Google Ads (ex AdWords). Ecco perché abbiamo creato questa guida nella quale ti spiegheremo la differenza fondamentale tra due delle campagne Google Ads più utilizzate: le campagne sulla rete di ricerca e quelle sulla rete display.

Iniziamo!

Cos’è Google Ads?

Google Ads è il programma pubblicitario online di Google che ti permette di creare annunci online per raggiungere segmenti di pubblico interessati ai prodotti e ai servizi che offri. La piattaforma Google Ads funziona con pubblicità pay-per-click (PPC): dovrai dunque pagare ogni volta che un visitatore fa clic sul tuo annuncio.

Campagne sulla rete di ricerca

Appartengono a questa categoria gli annunci Google Ads che compaiono nella parte superiore delle ricerche su Google. La differenza fondamentale tra questi annunci e gli altri risultati che compaiono nella ricerca di Google è che chi imposta la campagna paga per essere visualizzato. I risultati di ricerca standard (risultati organici), invece, vengono visualizzati in base al ranking SEO.

Come ci spiegano i consulenti dell’Agenzia Premier Partner ADV Expert, “se la tua azienda vende biberon per bambini, il tuo annuncio Google AdWords verrà visualizzato automaticamente quando gli utenti cercano - sul motore di ricerca - parole chiave correlate”.

Le campagne sulla rete di ricerca sono particolarmente utili perché vengono visualizzate quando gli utenti già stanno cercando prodotti (o servizi) come quelli che fornisci tu. Si tratta quindi di potenziali clienti. Pagando per un annuncio, ti assicuri che i tuoi prodotti siano visualizzati prima dei tuoi concorrenti. Naturalmente, occorre puntare sulla qualità: in primis degli annunci e delle parole chiave utilizzate per attivarli, ma anche del sito o della landing page di destinazione.

Campagne sulla Rete Display

Le campagne sulla rete di ricerca sono “cucite addosso” al potenziale cliente che ha già un interesse ben definito verso il prodotto che ricerca. È questa la sostanziale differenza con le campagne sulla rete display. Inoltre le campagne display si basano su annunci illustrati che contengono immagini e video. Non vengono mostrate a chi effettua una ricerca su Google, ma esclusivamente a chi rappresenta un target ben definito, con determinate caratteristiche.

Vedi anche : googledifferenzacampagnesullaretericercadisplay