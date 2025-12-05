La magia delle feste arriva nel cloud: 30 nuovi giochi su GeForce NOW

La stagione delle feste è ufficialmente iniziata, e GeForce NOW chiude il 2025 con il suo regalo più grande: una line-up monumentale di 30 nuovi giochi in arrivo nel cloud. Tra questi brillano Hogwarts Legacy e la LEGO Harry Potter Collection.

Il servizio accoglie inoltre i primi titoli Activision tramite Ubisoft+ Premium: Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Modern Warfare III, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy. GeForce NOW diventa così la prima piattaforma di cloud gaming a offrire queste versioni Ubisoft+ Premium dei titoli Activision, tutte in streaming dai server basati su GeForce RTX.

Le festività portano anche un regalo imperdibile: la promozione Half Price Holiday, attiva questa settimana, che offre il 50% di sconto sul primo mese degli abbonamenti Performance o Ultimate. È il momento perfetto per trasformare qualunque dispositivo in una piattaforma di gioco di fascia alta, e per non interrompere il divertimento durante l’inverno.

C’è anche una piccola magia extra sotto l’albero: il Battle.net single sign-on semplifica l’accesso a Overwatch 2, Diablo IV e ad altri titoli supportati con un solo login su ogni dispositivo. Nel frattempo, il GeForce NOW Community Video Contest invita gli utenti a condividere i propri momenti di gioco durante le festività per avere la possibilità di vincere un abbonamento Ultimate annuale, il contest si conclude il 7 dicembre.

Sei alla ricerca di una nuova avventura? Inizia con i 10 nuovi giochi disponibili questa settimana:

MARVEL Cosmic Invasion (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 1/12)

Call of Duty: Modern Warfare II (Nuova uscita su Ubisoft, 2/12)

Call of Duty: Modern Warfare III (Nuova uscita su Ubisoft, 2/12)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Nuova uscita su Ubisoft, 2/12)

XOCIETY (Nuova uscita su Epic Games Store, 2/12)

Spyro Reignited Trilogy (Nuova uscita su Ubisoft, 2/12)

Lost Records: Bloom & Rage (Nuova uscita su Xbox, disponibile su Game Pass, 2/12)

OCTOPATH TRAVELER 0 (Nuova uscita su Steam, disponibile il 4/12)

ROUTINE (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su Game Pass, 4/12)

MIMESIS ( Steam )

GeForce RTX 5080-ready games:

Enshrouded ( Steam )

Date un’occhiata a tutta la lista dei giochi che arrivano sul cloud a dicembre: