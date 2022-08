Uno sguardo su agosto: GFN Thursday con 38 nuovi giochi su GeForce NOW

È il primo GFN Thursday del mese, quindi sapete cosa significa! Nvidia sta per rilasciare l'elenco dei nuovi titoli che arriveranno sul cloud ad agosto, quindi, mentre le vacanze estive iniziano, anche GeForce NOW inizia il mese alla grande.

I membri GFN potranno sfruttare al meglio il loro agosto, soprattutto con l'annuncio di un paio di nuovi titoli di grande nome in arrivo sul cloud:Saints Row e Rumbleverse. Questi due giochi sono tra i 38 in arrivo nellalibreria di GeForce NOW questo mese.

Grazie alla possibilità di effettuare lo streaming da Mac o PC in qualità completa su dispositivi mobili e altri dispositivi supportati da GFN, i membri potranno continuare a giocare ovunque si trovino per le settimane delle loro vacanze estive.

In arrivo ad agosto

Oltre a Saints Row e Rumbleverse, nuovi giochi day-and-date comeThymesia (nuova uscita su Steam, 18 agosto), Farthest Frontier (nuova uscita su Steam, 9 agosto), Scathe (nuova uscita su Steam e Epic Games Store, 31 agosto) e altri ancora sono tra i 38 giochi che saranno presto disponibili in streaming su GeForce NOW.

Giocare ai nuovi titoli oggi

I membri RTX 3080 e Priority potranno giocare a titoli come Retreat to Enen con il supporto RTX ON per una grafica splendida e cinematografica, oltre a trasmettere in streaming inrisoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo o 1440p a 120 FPS su applicazioni native per PC e Mac. Scoprite tutti i 13 titoli pronti per essere giocati oggi:

Diciamo addio a luglio

Oltre ai giochi già annunciati a luglio, altri 13 si sono aggiunti nel corso del mese:

