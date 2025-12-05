AMAZON LUNA DICEMBRE

Con Luna, i membri Prime possono usufruire di una libreria in continua evoluzione di oltre 50 giochi ovunque sia disponibile il servizio di cloud gaming Luna, oltre a una raccolta mensile a rotazione di giochi PC scaricabili.

Amazon Luna dà il benvenuto a diversi titoli della saga Fallout in vista dell’arrivo della seconda stagione su Prime VideoLa seconda stagione della serie televisiva Fallout, vincitrice di un Emmy Award e prodotta da Kilter Films, arriverà su Prime Video il 17 dicembre: non c’è momento migliore per approfondire questa avventura apocalittica!

L’aggiornamento mensile del nuovo Amazon Luna dà infatti il benvenuto ad alcuni dei titoli più rilevanti dell’iconica saga videoludica creata da Tim Cain e Leonard Boyarsky, che ha ispirato la serie.Disponibile già da ora, i giocatori possono esplorare il Commonwealth in Fallout 4: Game of the Year Edition. E, dal 23 dicembre tramite download per PC, potranno scoprire dove tutto è iniziato con Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game e diventare il Prescelto in Fallout 2.Questi titoli si aggiungono a quelli della serie già disponibili per i membri Prime: i giocatori possono fuggire nella Capital Wasteland con Fallout 3: Game of the Year Edition e mettere alla prova la loro fortuna in Fallout: New Vegas – Ultimate Edition.La Stagione Uno di Fallout è già disponibile su Prime Video e la Stagione Due, che arriverà il 17 dicembre, riprenderà dagli eventi dell’epico finale della prima, portando il pubblico in un viaggio attraverso il Mojave e la città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Giochi di dicembre 2025 - Inclusi con Prime Luna offre diversi titoli aggiuntivi per i membri Prime durante tutto il mese di dicembre, con i primi giochi disponibili già da oggi!Questi titoli si aggiungono alla libreria di oltre 50 giochi inclusi con Prime.La lineup di questo mese propone le atmosfere post-apocalittiche di Fallout e il mondo misterioso di miti e leggende di Bo: Path of the Teal Lotus.

Disponibile ora – Goat Simulator 3. Pilgor è tornata! I giocatori possono radunare il proprio gregge e partire all’avventura in Goat Simulator 3: una nuova e totalmente realistica esperienza sandbox da fattoria.

Disponibile ora – The Smurfs: Village Party. Grande Puffo ha deciso di organizzare una festa eccezionale! I giocatori possono vivere un party game ambientato nel Villaggio dei Puffi, con una modalità avventura dedicata.

In arrivo questo mese – Ship of Fools. Ship of Fools è un roguelite cooperativo ambientato in mare aperto. I giocatori possono salpare, manovrare i cannoni e combattere i mostri marini tra le tempeste dell’Arcipelago. Resta da vedere se si è abbastanza folli da fermare l’Aquapocalisse.

Cloud – Giochi aggiuntivi

Disponibile ora – Fallout 4: Game of the Year Edition. Vincitore di oltre 200 premi “Best Of”, include Fallout 4 di Bethesda Game Studios, acclamato dalla critica, e tutti e sei i DLC ufficiali: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World!

Disponibile ora – Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Il gioco racconta il momento che ha definito Lara Croft mentre diventa la Tomb Raider. In Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Lara dovrà affrontare una giungla mortale, superare tombe terrificanti e resistere al suo momento più oscuro. Mentre corre per salvare il mondo da un’apocalisse Maya, Lara verrà finalmente forgiata nella Tomb Raider che è destinata a diventare.

Disponibile ora – Tiny Tina’s Wonderlands. Magia, proiettili e spadoni si scontrano in questa caotica avventura fantasy narrata dalla imprevedibile Tiny Tina.

Disponibile ora – Guacamelee! 2 Complete. I combattimenti non sono mai stati così spettacolari! Il tanto atteso sequel del celebre action-platformer è finalmente arrivato: Guacamelee! 2 riporta il luchador Juan Aguacate dalla pensione per una straordinaria nuova avventura in stile Metroidvania.

Disponibile ora – LEGO® Pirates of the Caribbean: The Video Game. The Video Game è un gioco d’avventura action che porta in vita il mondo dei Pirati dei Caraibi e tutti i suoi colorati personaggi in versione mattoncini LEGO. I giocatori vivranno tutte le scene memorabili dei quattro film con lo stile umoristico e bizzarro tipico dei videogiochi LEGO.

Disponibile ora – Mafia: Definitive Edition. La storia di Tommy Angelo, un tassista laborioso che si guadagna da vivere nella città americana di Lost Heaven intorno al 1930. Una notte fatale, Tommy ha un incontro involontario con la Mafia italiana, che gli mostra una vita di guadagni troppo grandi per essere ignorata.

Disponibile ora – Bee Simulator. I giocatori vivono la vita di un’ape! Possono raccogliere polline, sfidare vespe e salvare l’alveare in tre modalità di gioco, tra cui co-op e PvP in split-screen.

Disponibile ora – RIDE 4. È possibile scegliere tra centinaia di moto ufficialmente licenziate e correre su decine di circuiti in tutto il mondo, tutti realizzati con un incredibile livello di dettaglio!

Disponibile ora – HOT WHEELS UNLEASHED™. I giocatori possono collezionare i migliori veicoli dell’universo Hot Wheels™, costruire circuiti spettacolari e tuffarsi in gare mozzafiato.

Disponibile ora – DREDGE. Nel gioco si affronta un’avventura di pesca in singolo con un oscuro sottofondo. I giocatori possono vendere il pescato, migliorare la propria barca e scandagliare le profondità alla ricerca di segreti sepolti da tempo. Esplorano un misterioso arcipelago e scoprono perché, alcune cose, è meglio lasciarle dimenticate.

Disponibile ora – Hollow Knight. I giocatori scendono nel mondo di Hollow Knight, l’acclamato action adventure di insetti e eroi. Possono esplorare caverne tortuose, città antiche e terre desolate, combattere creature corrotte, stringere amicizia con insetti bizzarri, scoprire storie antiche e risolvere i misteri sepolti nel cuore del regno.

PC:

Disponibile ora – LEGO® 2K Drive [Epic Games Store]. Benvenuti a Bricklandia, patria di una gigantesca avventura di guida open-world targata LEGO®. È possibile correre ovunque, giocare con chiunque, costruire i propri veicoli da sogno e sconfiggere eccentrici rivali di gara per conquistare il prestigioso Sky Trophy!

18 dicembre – Bo: Path of the Teal Lotus [Codice GOG]. Ci si muove con grazia acrobatica e agilità attraverso un mondo misterioso di miti e leggende in Bo: Path of the Teal Lotus, una vivace avventura disegnata a mano ispirata al folklore giapponese.

23 dicembre – Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game [Codice GOG]. Ambientato dopo una guerra nucleare globale, Fallout mette alla prova la capacità di sopravvivere in un mondo sconosciuto e pericoloso. Si veste il ruolo di un abitante del Vault, cresciuto in un rifugio sotterraneo isolato.

23 dicembre – Fallout 2 [Codice GOG]. Si impersona il Prescelto, diretto discendente dell’Abitante del Vault. Gli anziani del villaggio scelgono il protagonista per indossare la sacra tuta del Vault del proprio antenato e, in futuro, guidare il popolo. Prima, però, occorre dimostrare la propria devozione al proprio popolo: la tribù ha bisogno di aiuto.

Inoltre, durante il mese saranno disponibili anche i seguenti titoli: Forgotten Realms: The Archives - Collection One (4 dic., Codice GOG), GYLT (4 dic., Amazon Games App), Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (11 dic., Codice GOG), Christmas Adventure: Candy Storm (11 dic., Codice Legacy Games),Gunslugs 2 (18 dic., Codice GOG), Ashworld (18 dic., Codice GOG), Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (18 dic., Codice GOG), Dreamscaper (30 dic., Epic Games Store), Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (30 dic., Amazon Games App) e Deus Ex - Mankind Divided (30 dic., Epic Games Store).