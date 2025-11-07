AMAZON LUNA: AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI

Amazon presenta il primo aggiornamento mensile dei contenuti di Luna dopo il lancio della nuova versione del servizio. Grazie all'abbonamento Prime è possibile giocare con Luna, avendo a disposizione risparmio, comodità e intrattenimento con un’unica membership.

Con Luna, i membri Prime possono accedere a una libreria in continua evoluzione con oltre 50 giochi, ovunque sia disponibile il servizio di cloud gaming Luna, oltre a una raccolta mensile di giochi PC gratuiti scaricabili, che ruotano ogni mese.I membri Prime possono riscattare queste offerte su luna.amazon.com. Per scoprire la selezione di questo mese, così come tutte le ultime novità su Luna, si può visitare amazongamestudios.com . Ulteriori informazioni sono disponibili nel post del blog di questo mese.

Leggi anche Da oggi disponibile il nuovo Amazon Luna

Luna offre diversi titoli aggiuntivi per i membri Prime per tutto il mese di novembre, con i primi giochi disponibili già da oggi. La selezione di questo mese porta con sé l’adrenalina della sopravvivenza in World War Z e l’emozione dell’esplorazione pericolosa in Rise of the Tomb Raider™. Per restare aggiornati sulla libreria dei giochi disponibili si può consultare luna.amazon.com.

Cloud:

Ora disponibile Rise of the Tomb Raider™ – In Rise of the Tomb Raider, Lara Croft diventa più di una semplice sopravvissuta mentre intraprende la sua prima spedizione da cacciatrice di tombe nelle regioni più pericolose e remote della Siberia.

Ora disponibile Two Point Hospital – COSTRUISCI, CURA e MIGLIORA! Progetta ospedali straordinari, decorali come preferisci, cura malattie davvero insolite e gestisci personale difficile, mentre espandi la tua nascente organizzazione sanitaria in tutta Two Point County.

Ora disponibile Bus Simulator 21 Next Stop – Bus Simulator 21 Next Stop offre la gamma di autobus più completa nella storia della serie, con 30 autobus con licenza ufficiale. Guida su due mappe molto diverse, da solo o con gli amici. Gioca con elementi di gestione estesi o semplicemente goditi il piacere di guidare.

Ora disponibile World War Z – World War Z è uno sparatutto in terza persona cooperativo per un massimo di 4 giocatori, ricco di azioni frenetiche e spettacolari, in cui dovrai affrontare orde gigantesche di centinaia di zombie in un’esperienza adrenalinica e mozzafiato.

PC:

Ora disponibile – New Tales from the Borderlands [Epic Games Store] Decidi i destini della scienziata altruista Anu, di suo fratello ambizioso e “di strada” Octavio, e della tenace Fran, che serve frozen yogurt. Fatti strada tra inganni e colpi di scena attraverso cinque entusiasmanti capitoli!

Ora disponibile – Dungeons & Dragons: Dark Sun Series [Codice GOG] Libera la tua immaginazione in un vasto e selvaggio mondo, bruciato dal sole e sferzato dal vento. Questa serie contiene due classici luminosi: Dark Sun: Shattered Lands e Dark Sun: Wake of the Ravager.

Ora disponibile – Gas Station Simulator [Epic Games Store] Compra una stazione di servizio abbandonata e riportala al suo antico splendore. Rinnova, migliora ed espandi i servizi offerti per soddisfare le richieste dei tuoi clienti.

Ora disponibile – Lovecraft’s Untold Stories [Epic Games Store] Un action rogue-lite con elementi RPG. Esplora livelli generati casualmente ispirati ai racconti di Lovecraft, combatti cultisti e mostri del Mito, migliora il tuo equipaggiamento, risolvi enigmi e scopri come sconfiggere i Grandi Antichi.

13 novembre – Another World: 20th Anniversary Edition [Codice GOG] Another World™ racconta la storia di Lester Knight Chaykin, un giovane scienziato catapultato nello spazio-tempo da un esperimento nucleare andato storto. In un mondo alieno e ostile, dovrai schivare, ingannare e superare orde di mostri, sopravvivendo a un ambiente tanto letale quanto i tuoi nemici. Solo un perfetto mix di logica e abilità ti permetterà di superare gli ostacoli letali che ti aspettano lungo il cammino.

13 novembre – Fallout 76 [PC via Microsoft Games Store] Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, tu e gli altri abitanti del Vault, scelti tra i migliori e più brillanti del paese, riemergete nell’America post-nucleare durante il Reclamation Day, nel 2102. Gioca da solo o unisciti ad altri per esplorare, affrontare missioni, costruire e trionfare contro le più grandi minacce della Zona Contaminata. Nota: l’offerta di Fallout 76 è disponibile solo nelle regioni di Amazon Luna in cui il gioco è presente anche tramite Microsoft Store. Le offerte di Amazon Luna possono variare a seconda della regione. Per maggiori dettagli, visita luna.amazon.com.

13 novembre – Fort Solis [Codice GOG] Rispondendo a una chiamata d’allarme insolita da una base mineraria remota, Jack arriva al buio e desolato Fort Solis. Con una tempesta imminente, entra per cercare disperatamente un contatto. Man mano che la notte avanza, gli eventi precipitano, la situazione sfugge al controllo e il mistero su cosa sia accaduto all’equipaggio inizia a svelarsi. La tempesta si avvicina, impedendo la fuga di Jack che cerca di resistere fino all’arrivo del mattino.

13 novembre – Dark City: Kyiv Collector’s Edition [Amazon Games App] Quando un’indagine su un presunto imbroglione spiritualista non porta a nulla, gli eventi si evolvono svelando un lato oscuro e complesso della magica città di Kyiv. Vestirai i panni di un rinomato detective in una città piena di segreti, fenomeni paranormali e sospetti, mentre cerchi disperatamente di capire di chi puoi davvero fidarti tra amici e abitanti del luogo.

20 novembre – PlateUp! [Epic Games Store] Cucina e servi i tuoi piatti, progetta e decora i tuoi ristoranti, ed espandi il tuo impero culinario con nuove abilità, ricette e sblocchi in location generate proceduralmente. Unisci la classica azione da gioco di cucina con una progressione roguelite permanente. Assumi i tuoi amici oppure… fai tutto da solo!

20 novembre – Dungeons & Dragons: Krynn Series [Codice GOG] Forma una squadra di valorosi guerrieri, saggi chierici e abili ladri e portali con te nelle tre epiche avventure che ti aspettano. Guida il tuo gruppo attraverso una rete oscura di intrighi e battaglie, dove draghi, draconiani e altre indicibili creature si nascondono nell’ombra.

20 novembre – Dream Tactics [Codice GOG] Prepara i tuoi mazzi, scegli il tuo gruppo e preparati alla battaglia! Dream Tactics rinnova il genere dei GDR tattici offrendo un’ampia personalizzazione dei personaggi, combattimenti strategici e combinazioni di carte tattiche tutte da scoprire.

26 novembre – Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector’s Edition [Codice Legacy Games] Vivi un'emozionante avventura natalizia attraverso i paesi innevati d’Europa! Trova oggetti nascosti in luoghi storici d’Europa e della Scandinavia, affronta mini-giochi avvincenti e colleziona souvenir unici lungo il tuo viaggio.

26 novembre – Gunslugs [Codice GOG] Il mondo è sull’orlo del caos, e solo i Gunslugs si frappongono tra l’ordine e la distruzione totale! La malvagia Black Duck Army ha scatenato le sue forze, con armi tecnologicamente avanzate e un esercito implacabile di soldati pronti a tutto.

Il reinventato Luna porta il cloud gaming a un livello superiore per i membri Prime, rendendo le serate di gioco più semplici, più social e più divertenti che mai. Non avere una console non è più un problema: basta avviare Luna sulla propria Fire TV, smart TV, tablet, telefono o PC e passare subito all’azione.

Questo Luna completamente ripensato introduce GameNight, una raccolta di giochi di gruppo pensata per il salotto, in cui gli smartphone dei giocatori diventano dei controller veri e propri.

Con titoli originali Amazon come Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg e versioni personalizzate di classici come Angry Birds Flock Party, Taboo e Cluedo, il servizio di cloud gaming così ripensato rende ogni serata di gioco piena di risate, creatività e divertimento per tutta la famiglia, tutto incluso con l’abbonamento Prime.

Ma non è tutto: per chi desidera un’esperienza di gioco ancora più ricca, i membri Prime possono anche accedere a una vasta libreria di titoli che include grandi successi, classici amatissimi e giochi indie molto apprezzati come Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Dave the Diver, Farming Simulator 22 e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.