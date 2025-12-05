Sorteggio Mondiali 2026: orario, diretta TV e regole dei gironi

Oggi, venerdì 5 dicembre, prende forma l’assetto dei Mondiali 2026. A Washington verranno sorteggiati i gironi del torneo in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra USA, Messico e Canada. Le 42 nazionali già qualificate e le 6 attese dagli spareggi di marzo scopriranno il proprio percorso nella competizione, suddivisa in 12 gruppi. Di seguito tutte le informazioni utili su orario, diretta e criteri del sorteggio.

Il sorteggio inizierà alle 18:00 italiane e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su NOW, Sky Go, Fifa+ e Dazn. I tre Paesi ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – comporranno automaticamente il primo Pot, mentre le altre 39 nazionali verranno distribuite nei quattro Pot da dodici squadre ciascuno sulla base del ranking FIFA maschile aggiornato al 19 novembre 2025. I due posti assegnati tramite il torneo di qualificazione FIFA e i quattro derivanti dagli spareggi europei confluiranno nel quarto Pot.

Pot 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania

Pot 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran PR, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia

Pot 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Pot 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Qualificazioni Europee A-D, Qualificazioni Fifa 1-2

I tre Paesi ospitanti hanno già una collocazione: Messico nel Gruppo A, Canada nel Gruppo B e Stati Uniti nel Gruppo D. Le restanti teste di serie verranno distribuite negli altri gironi. Per bilanciare il calendario fino alle semifinali, il sorteggio seguirà due procedure distinte: la prima riguarderà le squadre con il ranking più alto. Spagna e Argentina, rispettivamente prima e seconda, saranno assegnate casualmente in posizioni opposte del tabellone; lo stesso criterio verrà applicato a Francia e Inghilterra, terza e quarta. In questo modo, se tutte dovessero chiudere il girone al primo posto, non si incontrerebbero prima della finale.

Per i Pot 2, 3 e 4, la posizione all’interno dei gruppi verrà stabilita seguendo uno schema prestabilito. Non potranno trovarsi due squadre della stessa confederazione nello stesso girone, ad eccezione della Uefa, che porta 16 nazionali: ogni gruppo ne conterrà da una a due. Le stesse regole valgono per i posti del Torneo di Qualificazione FIFA, applicando il principio di evitare incroci tra squadre appartenenti alla stessa confederazione.

Ecco le sei possibili squadre ancora in corsa per completare il tabellone dei Mondiali 2026:

• Vincente playoff europeo percorso A (Italia / Irlanda del Nord / Galles / Bosnia ed Erzegovina)• Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina / Svezia / Polonia / Albania)• Vincente playoff europeo percorso C (Turchia / Romania / Slovacchia / Kosovo)• Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca / Macedonia del Nord / Repubblica Ceca / Irlanda)• Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia / Giamaica / Repubblica Democratica del Congo)• Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia / Suriname / Iraq)