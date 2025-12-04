Lazio-Milan: fischi all'Olimpico e tensione alle stelle negli ottavi di Coppa Italia

Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si aprono in un clima incandescente. All’Olimpico, giovedì 4 dicembre, la sfida comincia sotto una pioggia di fischi indirizzati ai rossoneri, frutto di un passaparola diffuso tra i tifosi biancocelesti anche sui social.

L’obiettivo è farsi sentire fin dai primi minuti, alimentando un ambiente carico di tensione dopo il discusso rigore non concesso per il tocco di mano in area di Pavlovic nella gara di campionato dell’ultimo weekend. Quel match, vinto 1-0 dal Milan, aveva lasciato pesanti strascichi di polemica, culminati con l’espulsione di Allegri prima della revisione al Var da parte dell’arbitro Collu.

All’Olimpico sono oltre 40mila i tifosi laziali presenti: circa 12mila i tagliandi venduti per l’incontro, che si aggiungono agli abbonati, trasformando lo stadio in una vera bolgia.

“Qualcosa da chiarire dopo la partita di campionato? A caldo abbiamo preferito non commentare, potevano uscire frasi non controllate. Abbiamo accettato l’arbitro a Milano, l’errore è umano e secondo me ha arbitrato anche bene, anche se poi gli episodi possono avere interpretazioni diverse. Stasera c’è Guida, ha un’esperienza importante”. Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset nel pre-partita.