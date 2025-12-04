Donna trovata senza vita ad Ancona: rintracciato il marito gravemente ferito

È stato individuato Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la donna di 49 anni trovata morta nella sua abitazione a Monte Roberto, in località Pianello. L’uomo era scomparso dal momento della scoperta del corpo ed era attivamente ricercato dalle forze dell’ordine.

Le ricerche dei carabinieri, estese su un’ampia area, hanno permesso di localizzarlo in una zona impervia del territorio di Matelica, in provincia di Macerata. Muslija è stato trovato riverso a terra, gravemente ferito ma ancora vivo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

La sua autovettura, una Smart bianca, è stata rinvenuta abbandonata non lontano dal punto del ritrovamento. La posizione dell’uomo e gli spostamenti delle ultime ore sono ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo la ricostruzione iniziale dei carabinieri, Sadjide Muslija sarebbe stata picchiata a morte dal marito, operaio e connazionale, che nella mattinata di ieri non si era presentato al lavoro. L’uomo era stato arrestato il 12 aprile per maltrattamenti e sottoposto a custodia cautelare, ma dopo un periodo di separazione era tornato a vivere con la vittima.

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del delitto e analizzando ogni elemento utile a chiarire la dinamica della vicenda.