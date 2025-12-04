Gli Alloggi dei personaggi arrivano su Azeroth

Per più di 21 anni, i campioni e le campionesse di Azeroth hanno sventato innumerevoli minacce, fermato invasioni ultraterrene e persino viaggiato nel Regno della Morte per poi fare ritorno tra i vivi. Hanno combattuto per l'Anima del Mondo, ma non hanno mai avuto un luogo su Azeroth da poter chiamare casa... almeno fino a questo momento.L'accesso anticipato agli Alloggi è ora disponibile per tutti i giocatori e le giocatrici che possiedono l'espansione Midnight.Gli Alloggi dei personaggi fanno parte dell'aggiornamento ai contenuti 11.2.7 di The War Within, L'Avvertimento, che a sua volta porta nuovi contenuti, tra cui una serie di missioni del prologo di Midnight ed eventi a tempo limitato, come Flussi Temporali Turbolenti e il tanto richiesto Circolo dei Combattenti.Accedendo all'ultimo aggiornamento, i giocatori e le giocatrici riceveranno una missione introduttiva al sistema degli Alloggi, compreso l'ottenimento della prima casa in uno dei due Vicinati di fazione, la prima delle due case che potranno avere per la loro Brigata (una per ogni Vicinato di fazione). Potranno abbellirla con centinaia di decorazioni ricevute con il primo pacchetto di benvenuto. Inoltre, riceveranno retroattivamente tutti quegli oggetti decorativi che sono legati a missioni e imprese completate nelle espansioni attuali e precedenti.Ma non è tutto, perché si otterranno ancora più oggetti man mano che WoW verrà aggiornato con ricompense degli Alloggi nei contenuti classici e attuali, tra cui missioni, mercanti delle reputazioni e delle fazioni, spedizioni, incursioni, eventi speciali e professioni d'artigianato.Con l'uscita mondiale di Midnight il 2 marzo saranno introdotti sistemi sociali più ampi, tra cui le Iniziative del Vicinato.

