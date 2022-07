Gli sconti estivi arrivano su PlayStation Store

L’Estate arriva su PlayStation Store con un’ondata di sconti e promozioni esclusive Tante offerte su un ampio catalogo di giochi Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare - con l’avvento della stagione estiva - l’arrivo di imperdibili offerte su alcuni dei principali titoli esclusivi e numerosi giochi terze parti che compongono l’ecosistema PlayStation. Le promozioni permetteranno ai giocatori di acquistare giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 a prezzi notevolmente ridotti. Tra i tantissimi titoli in offerta su PS Store?, fino a mercoledì 3 agosto, sarà possibile acquistare: Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo consigliato di €49.59, invece di €79.99;

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri (PS5) al prezzo consigliato di €29.99, invece di €49.99; WWE 2K22 (PS5) al prezzo consigliato di €44.99, invece di €74.99;

God of War (PS4) al prezzo consigliato di €9.99, invece di €19.99;

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition (PS4 & PS5), al prezzo consigliato di €52.49, invece di €69.99; A partire dal 3 agosto, poi, altri titoli imperdibili entreranno a far parte della promozione. Per scoprire tutte le offerte consulta la pagina ufficiale del PlayStation Store.

