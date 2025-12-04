Lucio Corsi artista più cercato su Google nel 2025: Musetti davanti a Sinner

Lucio Corsi guida le ricerche di Google Italia nelle classifiche di “Un anno di ricerche 2025”, l’analisi che ogni anno fotografa le parole e i personaggi più digitati dagli utenti. Nella graduatoria dei personaggi, l’artista toscano conquista la prima posizione, seguito da Olly, mentre Lorenzo Musetti si prende il terzo posto “superando” Jannik Sinner, che resta meno cercato pur essendo tra le figure sportive più popolari del Paese.

Il nuovo risultato per Corsi arriva al termine di un 2025 centrale per la sua carriera. L’artista ha pubblicato per Sugar Music il singolo “Notte di Natale”, scritto insieme a Tommaso Ottomano. Il brano esplora il lato più intimo e malinconico delle festività, tra riflessioni sul tempo che scorre, desiderio di vicinanza e quella solitudine che spesso emerge nei giorni di festa. La sua scrittura poetica e dal taglio cinematografico torna a definire un immaginario fatto di piccoli gesti e simboli quotidiani.

Corsi racconta di aver immaginato “una storia, forse d’amore, immersa nel vento freddo di dicembre”, popolata da immagini evocative: una luna autostoppista, un gatto, un cane, una “nuvola foulard”, una madre, un padre e il tempo che diventa un treno perduto nei propri pensieri. Il disegno della luna in copertina è firmato da Giulio Melan.

Il singolo si aggiunge all’uscita di “La Chitarra nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, album live pubblicato il 14 novembre e accompagnato dall’omonimo film concerto presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Un progetto che offre al pubblico la possibilità di rivivere l’atmosfera dei suoi live in attesa dei tour del 2026.

Dopo una lunga tournée estiva nei principali festival italiani, l’artista si prepara infatti a debuttare con il suo primo Tour Europeo 2026. La serie di concerti partirà il 24 gennaio dal Padiglione Conza di Lugano e proseguirà in alcune delle città più importanti del continente: Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino (già sold out), Bruxelles, Londra, Lussemburgo, Amsterdam e Parigi.

A seguire, Corsi affronterà anche il suo primo tour nei palazzetti italiani, “Lucio Corsi – Palasport 2026”, con tre date già annunciate: Firenze (27 novembre), Roma (5 dicembre) e Milano (11 dicembre). Entrambi i tour sono prodotti da Magellano Concerti.

Nel frattempo, nelle ricerche online 2025 brilla anche il nome di Lorenzo Musetti, che conquista il terzo posto tra i personaggi più cercati. Il numero 8 ATP cattura l’attenzione degli utenti più del numero 2 del ranking, Jannik Sinner, la cui enorme notorietà riduce paradossalmente la necessità di essere cercato sul motore di ricerca. In top 10 compare anche Jasmine Paolini, quinta nella classifica generale.