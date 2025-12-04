Bonus giovani imprenditori 2024/2025: come richiederlo, requisiti e importo del nuovo incentivo Inps

È operativo il nuovo Bonus giovani imprenditori dedicato agli under 35 che avviano un’attività in ambiti considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica. L’Inps ha attivato il portale per presentare domanda e accedere al contributo mensile previsto dal Decreto Coesione.

L’incentivo consiste in un sostegno economico di 500 euro al mese, riconosciuto per un massimo di tre anni, con l’obiettivo di accompagnare i giovani che scelgono di avviare un’impresa in Italia.

Leggi anche Sinner fuori dal maxi bonus Atp: il motivo della rinuncia milionaria

Dall’1 dicembre è possibile inoltrare la richiesta tramite il sito Inps, utilizzando credenziali digitali come Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIDAS. Il percorso da seguire all’interno del portale è: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.

Chi non dispone di un’identità digitale può rivolgersi ai patronati oppure contattare il numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o lo 06 164164 da cellulare.

Possono beneficiare del bonus i giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e che avviano un’attività imprenditoriale in Italia tra l’1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’impresa deve operare in settori innovativi o strategici per lo sviluppo tecnologico e la doppia transizione digitale ed ecologica.

La domanda va presentata entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. Per chi ha aperto la partita IVA prima del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare Inps 148/2025, il termine decorre da quel giorno. In questo caso restano quindi disponibili ulteriori giorni per inviare la richiesta.

Il contributo da 500 euro mensili viene erogato fino a un massimo di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. La liquidazione avviene ogni anno in forma anticipata, calcolata sui mesi effettivi di attività. L’erogazione resta subordinata ai fondi disponibili.