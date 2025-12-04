La finale di X Factor 2025 a Napoli con Laura Pausini e Jason Derulo

La finale di X Factor 2025 arriva questa sera alle 21 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, per l’ultimo appuntamento dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A guidare la serata sarà Giorgia, mentre sul palco saliranno due super ospiti d’eccezione: Laura Pausini e Jason Derulo.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, andrà in onda su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su TV8. Alle 20 ci sarà l’anteprima “Ante Factor” condotta da Mariasole Pollio. In gara per il titolo quattro artisti, uno per ogni giudice: eroCaddeo per Achille Lauro, PierC per Francesco Gabbani, Delia per Jake La Furia e Rob per Paola Iezzi.

Questa edizione ha registrato numeri particolarmente alti, con una media di 2 milioni di spettatori nei Live Show e un incremento costante rispetto al 2024. Sono arrivati oltre 20,2 milioni di voti (+21%) e la semifinale è stata la più votata di sempre, superando i 5,3 milioni di preferenze. Le interazioni Social TV hanno superato quota 5 milioni, segnando una crescita del 34%.

La finale sarà articolata in tre manche. La prima, “My Song”, vedrà gli artisti interpretare un brano scelto per rappresentarli: Delia con “Cu’mme”, eroCaddeo con “L’emozione non ha voce”, PierC con “Shallow” e Rob con “Città vuota”. Nella seconda manche saranno proposti i Best Of delle esibizioni dell’edizione, mentre nella terza ciascun finalista tornerà sul palco con il proprio inedito, prima del verdetto finale.

Super ospite della serata sarà Laura Pausini, cantautrice italiana tra le più premiate al mondo, con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di streaming e riconoscimenti internazionali come Grammy, Golden Globe e Billboard Icon Award. Con lei ci sarà Jason Derulo, artista globale dai miliardi di stream e oltre 250 milioni di singoli venduti, atteso in Europa per un nuovo tour nel 2026.

La finale di X Factor 2025 illuminerà nuovamente Piazza del Plebiscito davanti a oltre 16mila spettatori. Alle 20 tornerà “Ante Factor” con Mariasole Pollio, mentre l’esperienza del talent proseguirà anche nei giorni successivi. Il 6 dicembre all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli si terrà “X Factor – La Masterclass”, una giornata dedicata alla formazione di giovani artisti. Oggi alle 12, nello Sky Store di Via Chiaia, i fan potranno incontrare alcuni protagonisti dell’edizione: Layana, Mayu, Viscardi e tellynonpiangere.