Rob trionfa a X Factor 2025: finale da record a Napoli con show mozzafiato

Rob conquista X Factor 2025 e porta alla vittoria il team guidato da Paola Iezzi al termine di una finale imponente in Piazza del Plebiscito, a Napoli, davanti a oltre 16.000 spettatori. L’evento, trasmesso su Sky, Now e TV8, è stato articolato in tre manche senza eliminazioni, consentendo ai quattro finalisti di esibirsi fino all’ultimo. La classifica conclusiva vede eroCaddeo al secondo posto, Delia al terzo e PierC al quarto.

La serata si è aperta con una produzione spettacolare che ha unito danza contemporanea, visual immersivi e sonorità elettroniche firmate da Fred Again, Anyma & Chris Avantgarde, The Bloody Beetroots e Steve Aoki, inaugurando un evento dal forte impatto scenico.

La gara è entrata nel vivo con la manche “My Song”. eroCaddeo ha interpretato “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, Delia ha scelto “Cu'mme”, resa celebre da Roberto Murolo e Mia Martini, mentre Rob ha affrontato il classico di Mina “Città vuota”. PierC ha portato sul palco la hit mondiale “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Nella seconda manche dedicata ai “Best Of”, ogni finalista ha presentato un medley delle esibizioni più iconiche del proprio percorso. Per la terza prova, i concorrenti hanno riportato sul palco i loro inediti più apprezzati dal pubblico.

A guidare la finalissima è stata Giorgia, alla sua seconda conduzione del talent. Con lei la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e dal debuttante Francesco Gabbani.

Il primo grande momento musicale è arrivato con Laura Pausini, che ha presentato in anteprima il singolo “Ritorno ad amare”, omaggio a Biagio Antonacci. Il brano, in uscita per Warner Records / Warner Music Italy, anticipa il nuovo album di cover “Io canto 2” e il tour previsto da marzo 2026.

Spazio poi all’energia internazionale di Jason Derulo, che ha acceso la piazza con un medley dei successi “Talk Dirty”, “Who Hurt You” e “Want To Want Me”. L’artista tornerà in Europa tra gennaio e marzo 2026 dopo il tour sold out nelle arene del 2024.

Questa edizione di X Factor ha registrato risultati record, con una media di 2 milioni di spettatori nella Total Audience e una crescita degli ascolti del giovedì sia su pay TV che in chiaro. Il coinvolgimento del pubblico ha superato 20,2 milioni di voti durante i Live Show, segnando un aumento del 21% rispetto alla stagione precedente.

La produzione ha portato sul palco un impianto scenico di oltre 1000 mq, con 500 mq di videowall, 1000 corpi luminosi e 20 telecamere. La direzione artistica di Laccio e Shake (Modulo Project) ha coordinato 60 artisti, tra cui 50 ballerini, per più di 20 numeri coreografici. Scenografia di Paola Spreafico, costumi del corpo di ballo di Maria Sabato e styling dei concorrenti curato da Susanna Ausoni per oltre 200 outfit.

A chiudere la notte, uno spettacolo pirotecnico firmato da Luca Toscano ha illuminato la Basilica e l’intera piazza. X Factor apre ora ufficialmente i casting per l’edizione 2026.