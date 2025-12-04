Figlia segreta di Putin riconosciuta a Parigi: il confronto che accende nuove domande

Un giornalista ucraino ha intercettato per le strade di Parigi una giovane donna identificata da Nexta Tv come Elizaveta Krivonogikh, ritenuta la presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. L’uomo le si è avvicinato rivolgendole una domanda diretta: “Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello. Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa”.

La donna ha tentato di coprirsi il volto e ha risposto soltanto: “Non ha il permesso di girare il video”. Secondo varie fonti, dietro il nome Elizaveta Krivonogikh si nasconderebbe l’identità di Luiza Rozova, 22 anni, nata nel 2003 dalla relazione tra il presidente russo e Svetlana Krivonogikh, un’ex donna delle pulizie che negli anni avrebbe accumulato un notevole patrimonio.

Rozova, finita più volte al centro dell’attenzione dei media indipendenti russi, a Parigi lavorerebbe come manager di due gallerie d’arte. Nel recente passato, come riportato da Bild, avrebbe diffuso su Telegram messaggi dal tono personale e allusivo, senza mai nominare direttamente il padre: “Mi ricorda chi sono e chi ha distrutto la mia vita. L’unico modo che ho di protestare è mostrare a tutti la mia faccia, la prova della mia realtà. Questo è ciò che mi ricorda ogni giorno per chi sono nata e per chi è stata rovinata la mia vita. L’uomo che ha preso milioni di vite e distrutto la mia”.

Il presidente russo ha avuto diverse partner nel corso degli anni. Nel 1983 ha sposato Lyudmila Putina, da cui ha avuto due figlie, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova. Da oltre un decennio sarebbe legato all’ex ginnasta Alina Kabaeva, da cui, secondo indiscrezioni non confermate, sarebbero nati due figli nel 2015 e nel 2019.