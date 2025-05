Freddie Mercury, spunta una figlia segreta: la rivelazione dopo 50 anni di silenzio

Dopo quasi cinquant’anni, una nuova biografia rivela la presenza di una figlia segreta di Freddie Mercury, sconvolgendo il mondo della musica. Nel libro “Love, Freddie” di Lesley-Ann Jones, emerge un capitolo nascosto della vita del leggendario frontman dei Queen, portando alla luce una testimonianza inedita e sorprendente.

Una rivelazione sconvolgente scuote il mondo della musica: Freddie Mercury avrebbe avuto una figlia segreta. A distanza di quasi cinquant'anni, un nuovo libro biografico intitolato Love, Freddie porta alla luce un capitolo rimasto nascosto della vita del leggendario frontman dei Queen. La testimonianza inedita nel libro “Love, Freddie” Nella biografia, scritta da Lesley-Ann Jones, emerge la figura di 'B', una donna oggi adulta che afferma di essere la figlia di Mercury, nata nel 1976 da una relazione con la moglie di un caro amico del cantante. La nascita della bambina sarebbe avvenuta durante un lungo viaggio di lavoro del marito della donna, e il segreto sarebbe stato custodito gelosamente da un ristretto gruppo di persone: i genitori di Freddie, sua sorella Kashmira e Mary Austin, la storica compagna. Nel libro è inclusa una lettera toccante scritta da 'B': “Freddie Mercury era ed è mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole dal momento in cui sono nata e per gli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava ed era devoto a me”, si legge nel testo. La donna, che oggi lavora come professionista medica in Europa, racconta di aver deciso autonomamente di rivelare la propria identità: “Dopo più di tre decenni di bugie, speculazioni e distorsioni, è tempo di lasciare che Freddie parli. Coloro che erano a conoscenza della mia esistenza hanno mantenuto il suo segreto più grande per lealtà a lui”. Secondo quanto riportato dalla biografa, Mercury avrebbe mantenuto per anni un legame affettuoso e costante con la figlia, pur senza renderla pubblica. Cresciuta dalla madre e dal marito di lei, 'B' avrebbe saputo da sempre chi fosse il suo vero padre, condividendo con lui momenti privati lontani dai riflettori.

