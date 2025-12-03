Parma, bimbo di un anno muore all'asilo nido dopo il riposino pomeridiano

Tragedia in un asilo nido di Parma, dove nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre un bimbo di circa un anno è morto dopo il riposino pomeridiano. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre dormiva nella struttura.

L’episodio si è verificato al nido Brucoverde, nel quartiere San Leonardo della città. Secondo le prime ricostruzioni, il personale si è accorto che il bambino non dava segni di reazione al termine del riposo e ha avviato immediatamente i tentativi di rianimazione, allertando i soccorsi.

Leggi anche Come il cervello trasforma le emozioni in movimento: la scoperta dei ricercatori di Parma

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno proseguito le manovre salvavita e disposto il trasferimento d’urgenza del piccolo all’ospedale di Parma. Nonostante gli sforzi del personale medico, per il bambino non c’è stato nulla da fare e in ospedale è stato constatato il decesso.

Sulla vicenda sono state subito avviate indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’asilo e chiarire le cause dell’improvviso malore. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo la documentazione necessaria per definire il quadro della tragedia.

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole”, ha dichiarato il sindaco di Parma Michele Guerra dopo aver appreso la notizia. “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile”.

Al messaggio del primo cittadino si è unita anche Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma, che ha parlato di “un dolore enorme per la nostra comunità” e ha espresso vicinanza ai familiari del bambino. L’assessora si è recata personalmente al nido per incontrare gli operatori e le famiglie dei piccoli iscritti alla struttura.

La comunità educativa e le istituzioni locali attendono ora gli esiti degli approfondimenti investigativi per comprendere le circostanze esatte della morte del bimbo di un anno all’asilo nido di Parma.