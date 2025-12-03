I REGALI PERFETTI PER IL NATALE SECONDO ACTIVISION
Con le festività ormai alle porte, Activision suggerisce ottime aggiunte alle gift guide natalizie.
Iniziate il Black Friday con l’ultimate Tony Hawk’s Pro Skater 1–4 Bundle – quattro capitoli leggendari, completamente rimasterizzati e pronti a far volare la tavola – disponibili a un prezzo eccezionale per un periodo limitato.
E per chi desidera un’azione cinematografica, Call of Duty: Black Ops 7 offre l’esperienza FPS più recente, con una campagna dal forte impatto narrativo, un multiplayer ad alta adrenalina e ondate incessanti di non-morti nella modalità Zombies.
Questi titoli sono perfetti per qualsiasi raccolta di idee regalo dedicate al gaming.
Di seguito maggiori informazioni su ciascun gioco.