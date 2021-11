Activision Blizzard – offerte Natale 2021

Call of Duty: Vanguard

L'acclamato franchise Call of Duty® ritorna con Call of Duty: Vanguard, in cui i giocatori vivranno i momenti più importanti della Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi degli operatori originali delle forze speciali.

Call of Duty Vanguard offre un’esperienza senza precedenti, grazie a un'avvincente storia single-player, 20 mappe multiplayer al day one, una nuovissima esperienza Zombie e l’integrazione con Warzone, con la nuovissima esperienza Warzone Pacific.

Sviluppata da Sledgehammer Games, la campagna Vanguard è una narrazione profondamente coinvolgente, con un gruppo di soldati selezionato provenienti da diversi paesi e con background differenti, uniti per affrontare la guerra, cambiarne le sorti, e anticipare quello che diventerà il combattimento delle forze speciali.





Trailer di lancio

Data d’uscita: già disponibile

PEGI Rating: 18

Available Platforms: PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, PC

Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected è la remaster definitiva di Diablo II e della sua espansione Lord of Destruction.

I giocatori veterani e coloro che si approcciano per la prima volta a Diablo potranno sperimentare il gameplay senza tempo di Diablo II, con immagini e audio moderni.





Trailer di lancio

Data d’uscita: già disponibile

PEGI Rating: 16

Piattaforme: PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2





Iprimi due giochi dell'acclamata serie Tony Hawk Pro Skater - Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 - sono tornati completamente rimasterizzati in un unico fantastico pacchetto.Con un punteggio Metacritic di 89, gli sviluppatori Vicarious Visions hanno rimasterizzato con successo il gioco che ha definito una generazione, il tutto con livelli originali, skater professionisti, trick old school, canzoni iconiche dal franchise originale e altro ancora, per riportare i fan negli anni '90 e 2000. Le caratteristiche aggiuntive includono grafica HD, nuovi trick e una colonna sonora aggiornata, per dare ai giocatori un'esperienza di gioco davvero incredibile.

Trailer di lancio

Data d’uscita: già disponibile

PEGI Rating: 12

Piattaforme: PlayStation 4 and 5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch.

Festeggia i 25 anni del marsupiale più famoso dei videogiochi con l'esclusivo Crash Bandicoot Anniversary Bundle, che include la Nitros Oxide Edition di Crash Team Racing Nitro-Fueled.





Include:



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy:

Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back and Crash Bandicoot: Warped.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time: Include le skin Totally Tubular Skins for Crash and Coco e le skin 'Marsupus Erectus' e 'Serious Upgrade'

Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition

Per rivivere i momenti migliori di questi 25 anni, a questo link Paul Yan e Avery Lodato di Toys for Bob ripercorrono la vibrante storia di Crash.

Data d’uscita: già disponibile

PEGI Rating: 7

Piattaforme:

PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch.

