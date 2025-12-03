Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al Foro Italico tra musica, memoria e tributi del mondo dello sport

La salma di Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni, è stata accolta questa mattina nel campo che porta il suo nome all’interno del complesso del Foro Italico di Roma, dove è stata allestita la camera ardente. I cittadini e gli appassionati possono rendere omaggio al grande campione fino alle 14.

Alle 15 sono previsti i funerali nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio. Il feretro, accompagnato dal picchetto d’onore dei Carabinieri, è stato posizionato al centro del campo e circondato da fiori bianco-azzurri, accanto alla Coppa Davis conquistata dall’Italia nel 1976 sotto la sua guida da capitano.

Leggi anche Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano a 92 anni

Un maxi-schermo ha proiettato le immagini più significative della sua carriera, mentre in sottofondo scorrevano le note di Charles Aznavour, tra le sue preferite. Le prime persone sono arrivate già alle 8.30, tra cui i figli del campione, amici e numerose figure di rilievo dello sport italiano.

Tra i presenti anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha ricordato l’assenza di Pietrangeli durante i recenti giorni della Davis: “Era la prima volta in 25 anni che non fosse con noi. Ho conosciuto Nicola nel momento più buio del tennis italiano ed è curioso che abbia scelto di andarsene proprio ora, dopo mesi così importanti per il nost