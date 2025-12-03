Inchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini e Sannino dopo gli interrogatori

Federica Mogherini e Stefano Sannino, fermati in Belgio nell’ambito di una inchiesta sui fondi Ue coordinata dalla Procura europea, sono stati rilasciati insieme alla terza persona coinvolta. La conferma arriva direttamente da un comunicato ufficiale della Procura.

Secondo la nota, i tre sono stati ascoltati dalla Polizia giudiziaria federale belga (Fgp West-Vlaanderen) e, al termine degli interrogatori, sono stati informati in modo formale delle accuse contestate: frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.

Le autorità hanno disposto il rilascio poiché nessuno dei fermati è stato ritenuto a rischio di fuga, consentendo quindi di proseguire l’indagine senza misure restrittive.