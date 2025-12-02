Caso Garlasco: Lo scontrino originale del parcheggio rimasto fuori dall'inchiesta su Sempio

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l’alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato dagli inquirenti. L’originale, secondo quanto risulta all’Adnkronos, è ancora nelle mani dell’indagato per l’ipotesi di omicidio in concorso legata alla morte di Chiara Poggi.

Fu lo stesso Sempio, circa un anno dopo il delitto del 13 agosto 2007, a informare i carabinieri dell’esistenza del documento e a consegnarlo. Tuttavia, nel fascicolo dell’indagine risulta soltanto una copia, mentre il tagliando autentico non è mai stato acquisito formalmente.

Tra le possibili ragioni del mancato sequestro emerge l’idea che quel tagliando del parcheggio – riportante data e ora ma privo del numero di targa – non fosse considerato dagli investigatori un elemento determinante ai fini dell’inchiesta.