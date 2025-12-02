Chi è Federica Mogherini, indagine sulla ex ministra degli Esteri ed ex Lady Pesc

Federica Mogherini, oggi Rettore del Collegio d’Europa e Direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Unione Europea, è al centro di un’indagine per una presunta frode ai danni dell’Ue. Figura di primo piano nella politica internazionale, è stata Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza durante la legislatura 2014-2019, ruolo noto anche come Lady Pesc.

Nata a Roma nel 1973, figlia del regista Flavio Mogherini, si è laureata in Scienze Politiche. È sposata e ha due figlie. La sua attività politica inizia molto presto: nel 1988 si iscrive alla Fgci e nel 1996 approda alla Sinistra giovanile, dove diventa Responsabile nazionale per l’Università e successivamente per gli Esteri.

Nel 2001 entra nel Consiglio Nazionale dei Democratici di Sinistra e, negli anni successivi, nella Direzione Nazionale e nel Comitato Politico. Dal 2003 lavora nel Dipartimento Esteri dei Ds, seguendo dossier strategici come Iraq, Afghanistan e processo di pace in Medio Oriente. Gestisce inoltre i rapporti con il Partito Socialista Europeo, l’Internazionale Socialista e il Partito Democratico americano.

Nel 2007 Walter Veltroni la nomina Responsabile nazionale Riforme e Istituzioni della sua segreteria. L’anno successivo viene eletta alla Camera dei deputati, incarico che manterrà anche con la segreteria di Dario Franceschini, che le affida la responsabilità Esteri.

Nel 2013, sotto la guida di Pier Luigi Bersani, viene rieletta alla Camera e nel 2014 assume la presidenza della Delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea parlamentare della Nato, diventando la prima donna a rivestire questo ruolo.

Nel 2013 entra nella segreteria di Matteo Renzi come responsabile per l’Ue. Quando Renzi diventa presidente del Consiglio, la indica come ministra degli Esteri del suo governo. Mogherini è la terza donna nella storia italiana — dopo Susanna Agnelli ed Emma Bonino — a ricoprire questo incarico e, al momento della nomina, è la più giovane di sempre.