NFL, errore clamoroso di Younghoe Koo: il liscio che segna la stagione dei Giants

Qualcuno l’ha già definita l’azione più comica – o più tragica – nella storia della NFL. Protagonista della papera destinata a fare il giro del mondo è Younghoe Koo, kicker dei New York Giants, già diventato suo malgrado il volto della stagione 2025 per un motivo tutt’altro che positivo.

I Giants, alle prese con un’annata disastrosa fatta di 2 vittorie e 11 sconfitte, sono stati travolti dai New England Patriots, vittoriosi 33-15 e ancora una volta confermati come miglior squadra della lega con 11 successi in 13 partite.

Sul punteggio di 17-7 per i Patriots, Koo – 31 anni, originario della Corea del Sud – ha commesso un errore mai visto su un campo NFL. Il kicker avrebbe dovuto trasformare un field goal da 47 yard, una distanza ormai ordinaria nella National Football League, dove non mancano trasformazioni vicine alle 60 yard. Ma qualcosa si inceppa: Koo prende la rincorsa, mira… e colpisce clamorosamente il terreno invece del pallone.

Il punter Jamie Gillan prova disperatamente a tenere viva l’azione, ma viene immediatamente travolto dalla difesa avversaria, completando una delle giocate più grottesche della stagione.

A bordo campo, le telecamere immortalano la reazione sconsolata del quarterback Jaxson Dart, che mormora un incredulo: “Oh my God…”. Un’espressione che riassume alla perfezione il momento.

Ora il futuro di Koo è in bilico. Il ruolo del kicker è tra i più precari nell’iperprofessionalismo della NFL. Entrato nella lega nel 2017, il giocatore aveva vissuto la sua parentesi migliore con gli Atlanta Falcons tra il 2019 e il 2025. Il declino era iniziato già la scorsa stagione, e l’arrivo ai Giants avrebbe dovuto rappresentare una possibilità di rilancio. Non è andata così.