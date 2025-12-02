Paola Perego scivola dalle scale al GialappaShow: il video

Piccolo incidente in studio per Paola Perego durante la puntata del GialappaShow andata in onda lunedì 1 dicembre, dove la conduttrice era presente come co-conduttrice al fianco di Mago Forrest.

Al momento del suo ingresso, mentre scendeva l’iconica scala a chiocciola del programma, Perego ha perso l’equilibrio. La scivolata iniziale è stata quasi impercettibile, ma una volta arrivata all’ultimo gradino la conduttrice è caduta a terra davanti al pubblico.

Leggi anche Luca Giurato - l'addio di Paola Perego: Con la imprevedibilità ti cambiava la puntata

Mago Forrest si è immediatamente avvicinato per soccorrerla e aiutarla a rialzarsi. Paola Perego, con grande disinvoltura, si è rimessa in piedi tra le risate, sdrammatizzando l'accaduto con una battuta: “Davanti a tanta bellezza ho perso l’equilibrio”.

Il momento è stato poi condiviso sui social ufficiali del programma di Tv8, accompagnato dalla didascalia ironica: “Forest dà alla testa”.