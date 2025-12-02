Belve, Sabrina Salerno rompe il silenzio su Berlusconi e rivela: Oggi sono innamorata

Ospite a Belve, nella puntata in onda oggi su Rai2, Sabrina Salerno affronta alcuni capitoli delicati della sua vita, dal presunto flirt con Silvio Berlusconi al rapporto complesso con il padre. Incalzata da Francesca Fagnani, la cantante chiarisce una volta per tutte le voci che per anni hanno alimentato il gossip.

“Quanto c’è di vero in quel gossip?”, chiede la conduttrice riferendosi alla presunta relazione con l’ex presidente del Consiglio. “Non sono mai stata la sua amante”, ribatte Salerno, spiegando come attorno a quella storia fosse stato creato “un alone di mistero”. Racconta che Berlusconi “era affascinato dalla bellezza” e che lei, all’epoca, era “un po’ sfrontata”. Fu lui a volerla nel programma Premiatissima, scelta che – dice – ha contribuito alla sua carriera: “Se oggi sono qui è anche grazie a lui. Gli sono molto riconoscente”.

L’artista si sofferma poi sul difficile rapporto con il padre: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”, confida. Alla domanda della Fagnani sul test del DNA, Salerno spiega di averlo richiesto solo dopo aver sentito “cose orrende” dette sul suo conto. Il risultato confermò la paternità. “Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome”, aggiunge. Lo ha sempre protetto, afferma, perché “era un uomo in carriera, molto in vista nella finanza”.

Nel corso dell’intervista arriva anche una rivelazione inaspettata: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”, ammette Salerno. La Fagnani prova a scoprire il nome: “Ci dica chi è”. La cantante si rifiuta: “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. La conduttrice ipotizza “Baglioni”. Salerno sorride, esita, poi sdrammatizza: “Lei è tremenda, Fagnani…”.