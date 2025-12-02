STYX: BLADES OF GREED USCIRÀ A FEBBRAIO 2026

Ehi, vermi, sono io, Styx, l'unico, il solo e il più elegante goblin in circolazione. È passato un po' di tempo, eh? Scommetto che le vostre vite erano noiose e inutili senza di me a seminare un po' di caos.

Avrei dovuto mostrare la punta della mia lama prima della fine dell'anno, ma i miei cari creatori di Cyanide Studio hanno bisogno di più tempo per rifinire i dettagli... o meglio, per assicurarsi che le serrature che scassinero' e le gole che taglierò siano degne del mio talento.

Il risultato? Il mio grande ritorno è ora fissato per il 19 febbraio 2026! Imprimetevelo bene nei vostri cervelli da uccellino e siate presenti, altrimenti saprò dove trovarvi, hehe. Questo tempo in più mi permetterà di assicurarmi che il mio piano per rubare il prezioso Quarzo a quegli stupidi umani, elfi e orchi vada a buon fine. Un capolavoro di furto richiede preparazione.

Cosa? Siete ancora qui? Volete saperne di più su Styx: Blades of Greed? Bene, ascoltate attentamente, perché non lo ripeterò.

In questo nuovo “capitolo della mia vita” (come amano definirlo), darò la caccia all'unica cosa che conta: il quarzo, una risorsa potente, preziosa e pericolosa. Il resto è solo rumore di fondo. Per portare a termine questa missione pericolosa, mi sono stati dati dei nuovi giocattoli: nuovi poteri per intrufolarsi ovunque voglia senza mai essere invitato, un rampino e persino un aliante per una libertà totale. Non dovrò più strisciare come un topo: ora la morte può arrivare anche dal cielo.

In ambienti vasti e imponenti, ogni angolo e fessura diventa per me una nuova opportunità per svanire, sgattaiolare o colpire. Il mio piccolo piacere è seminare confusione e svanire come un'ombra proprio sotto il naso dei miei nemici. La furtività? È lì che do il meglio di me... e credetemi, nessuno di loro è pronto per il mio grande ingresso!