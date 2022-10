Kerbal Space Program 2 uscirà in accesso anticipato a febbraio 2023

Il seguito dell'acclamato simulatore di volo spaziale decollerà all'inizio del prossimo anno con molte interessanti novità previste durante il periodo di accesso anticipato

Private Division e Intercept Games hanno annunciato oggi che Kerbal Space Program 2, seguito dell'apprezzato simulatore di costruzione di razzi, uscirà in accesso anticipato il 24 febbraio 2023 per PC su Steam, Epic Games Store e altri store. Dall'inizio dell'accesso anticipato Kerbal Space Program 2 offrirà ai giocatori un'ampia gamma contenuti, tra cui: centinaia di parti nuove e migliorate con cui costruire veicoli e razzi, accelerazione temporale per migliorare i voli a lunga distanza e una grafica nettamente superiore, che include un'atmosfera planetaria e un sistema di superfici tale da rendere questo capitolo di KSP il più bello di sempre! Il gioco includerà anche tutorial e apprendimento migliorati che forniranno ai giocatori tutte le informazioni necessarie per eccellere nel volo spaziale. Chi acquisterà Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato potrà contribuire allo sviluppo futuro del gioco fornendo un feedback diretto agli sviluppatori nella fase che precederà l'uscita della versione completa.

In Kerbal Space Program 2 i giocatori avranno possibilità quasi infinite nella costruzione di avanzati veicoli spaziali e lunari, godendo di un'esperienza base straordinaria. Quando il gioco uscirà in accesso anticipato, saranno disponibili oltre 350 parti nuove e migliorate, tra cui motori, serbatoi, sistemi di parti procedurali e tanto altro. Con questa enorme varietà di parti i giocatori potranno creare velivoli, razzi, rover e altri mezzi per le loro avventure. Kerbal Space Program 2 introdurrà anche la possibilità di modificare e verniciare i veicoli per offrire una personalizzazione più approfondita e peculiare.

Oltre a un assortimento di parti più ampio, il gioco includerà nuovi e ricchi ambienti da esplorare. All'inizio dell'accesso anticipato i giocatori potranno viaggiare liberamente per tutto il Sistema Kerbolare. Decolla dalla bellissima Kerbin, esplora la butterata Mun, osserva le imponenti nuvole verdi di Jool e scopri panorami meravigliosi su questi corpi celesti ricreati appositamente! Tutti questi luoghi classici sono stati realizzati grazie a un sistema di superfici con nuovi livelli di realismo e complessità che offriranno nuove sfide a ogni atterraggio. I fan potranno solcare i cieli e godersi la vista grazie al nuovo sistema di atmosfera planetaria.

"Stiamo lavorando alle fasi finali dello sviluppo e non vediamo l'ora di pubblicare Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato per permettere ai fan di Kerbal di vedere con i propri occhi i passi da gigante che abbiamo fatto" ha dichiarato Nate Simpson, direttore creativo di Intercept Games. "La base di KSP2 è l'esplorazione, la scoperta e il trionfo sulla forza di gravità a colpi di booster."

Creato da zero, Kerbal Space Program 2 insegnerà la gioia dell'ingegneria aerospaziale imparata per sbaglio a una nuova generazione di giocatori, fornendo allo stesso tempo sfide uniche e funzionalità innovative ai veterani del titolo. Tutorial animati e completamente interattivi sveleranno i segreti della tecnologia missilistica, mentre un'interfaccia di assemblaggio rivista coniugherà facilità di utilizzo ed efficacia nella creazione di nuovi veicoli. Il seguito includerà notevoli migliorie all'esperienza utente, dai miglioramenti di mappa e icone a un'interfaccia di volo completamente nuova. Il nuovo sistema di accelerazione temporale non solo comprende nuovi valori, ma consentirà anche al giocatore di mettere in

pausa mentre interagisce con i comandi. E per i voli a lunga distanza si potrà sfruttare l'accelerazione temporale, eliminando così le lunghe attese dei viaggi interplanetari. Infine, un'esposizione migliore delle informazioni fornirà ai giocatori strumenti più efficaci per reagire a guasti improvvisi del veicolo.

"Con l'accesso anticipato entriamo in una nuova fase in cui i giocatori potranno provare sistemi, funzioni, aggiornamenti e altri contenuti molto attesi che implementeremo nel tempo" dice Nestor Gomez, capo produttore di Kerbal Space Program 2 per Intercept Games. Presteremo attenzione a come verranno accolti questi cambiamenti e, come successo con il capitolo precedente, questo viaggio ci permetterà di sfruttare una risorsa molto potente: la nostra community di appassionati."

Dopo l'uscita di Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato, Intercept Games pubblicherà col tempo vari aggiornamenti che modificheranno l'esperienza di gioco. Tra le funzioni previste sono incluse:

Tecnologia di nuova generazione : i giocatori sbloccheranno tecnologie futuristiche con cui costruire su scala più ampia e sfruttare nuovi carburanti o sistemi di propulsione. Queste risorse consentiranno di avventurarsi oltre i limiti del Sistema Kerbolare originale e di esplorare nuovi sistemi stellari.

Colonie : una funzione molto richiesta e attesa in questo seguito. I giocatori potranno localizzare ed estrarre risorse preziose con cui costruire basi personalizzate su corpi celesti lontani o nello spazio profondo. I giocatori dovranno aggiungere generatori, abitazioni e modelli di assemblaggio per veicoli, per poi utilizzare la colonia come piattaforma di lancio a bassa gravità da cui partire verso viaggi ancora più ambiziosi!

Viaggi interstellari : i giocatori di KSP2 dovranno affrontare la sfida della navigazione interstellare. Si avventureranno nello spazio interstellare con mega-navi a fusione nucleare in grado di raggiungere velocità straordinarie. Dopo l'arrivo su un nuovo sistema stellare, potranno utilizzare moduli di atterraggio e rover per esplorare i nuovi pianeti.

Multigiocatore : i giocatori potranno collaborare o sfidarsi con gli amici per esplorare insieme il cosmo e raggiungere traguardi storici nella propria corsa allo spazio. La modalità multigiocatore sblocca un potenziale infinito per avventure, completisti e collisioni "impreviste"!

Modding : ogni fan di Kerbal che si rispetti parla sempre volentieri della pletora di mod disponibili per il gioco originale, perciò Intercept Games ha intenzione di rendere il seguito ancora più ricco di mod pubblicando sviluppi aggiuntivi che puntano a supportare la community di modding.

E molto altro : man mano che il gioco prenderà forma nel periodo di accesso anticipato, verranno aggiunte migliorie all'esperienza di gioco, risoluzioni di bug, funzioni e tanto altro, perciò seguici per ulteriori aggiornamenti!

Dai un'occhiata su Youtube all'ultimo video su Kerbal Space Program 2 per scoprire novità e informazioni in più sul gioco in uscita in accesso anticipato:

https://www.youtube.com/watch?v=XAL3XaP LyE

Kerbal Space Program 2 sarà pubblicato in accesso anticipato per PC su Steam, Epic Games Store e altri store digitali il 24 febbraio 2023. La pubblicazione delle versioni per PlayStation 5 e Xbox X|S di Kerbal Space Program 2 è prevista dopo il termine del periodo di accesso anticipato. Forniremo ulteriori dettagli più avanti. Kerbal Space Program 2 non ha ancora ricevuto una valutazione dall'ESRB. Per ulteriori informazioni su Kerbal Space Program 2 iscriviti su YouTube, seguici su Twitter, diventa fan su Facebook e visita il sito www.KerbalSpaceProgram.com.

Informazioni sulla serie Kerbal Space Program

Nella serie Kerbal Space Program devi prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i

pianeti del sistema solare Kerbol, e costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d'azione delle tue spedizioni.

L'originale Kerbal Space Program, sviluppato da Squad, è uscito su PC nell'aprile del 2015 e ha venduto più di 3,5 milioni di unità in tutto il mondo. Il titolo è subito stato acclamato sia dalla critica sia dal pubblico, ottenendo un punteggio Metacritic di 88 e una valutazione degli utenti di Steam pari a 95%. Kerbal Space Program 2, sviluppato da Intercept Games, sarà il seguito del gioco originale e il secondo della serie.

Il gioco è stato reso disponibile attraverso il programma di Accesso anticipato di Steam nel marzo del 2013; la versione finale è uscita nell'aprile del 2015.

