Sienna Miller annuncia la terza gravidanza sul red carpet dei Fashion Awards 2025

Sienna Miller ha sorpreso il pubblico dei Fashion Awards 2025 rivelando la sua nuova gravidanza durante l’evento alla Royal Albert Hall di Londra. L’attrice, 43 anni, è apparsa sul red carpet con un abito bianco trasparente che metteva in risalto il pancione, lasciando immediatamente intuire l’arrivo del suo terzo figlio.

Per Miller si tratta del secondo figlio con il compagno Oli Green, attore e modello di 28 anni, con cui aveva già accolto una bambina alla fine del 2023. L’attrice è inoltre madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla precedente relazione con Tom Sturridge.