Asia travolta dalle alluvioni: oltre 1.100 vittime tra Indonesia e Sri Lanka

L’ondata di piogge torrenziali alimentate da imponenti cicloni ha colpito duramente il Sud-Est asiatico, investendo Indonesia, Thailandia, Malaysia e Sri Lanka. Le alluvioni e le frane hanno messo in ginocchio intere regioni, con un impatto stimato su oltre tre milioni di persone.

Strade sommerse, villaggi isolati e collegamenti interrotti rendono le operazioni di soccorso estremamente complesse, mentre le squadre di emergenza continuano a cercare i dispersi tra condizioni instabili e terreno rischioso.

Nell’isola indonesiana di Sumatra il bilancio è particolarmente grave: si registrano 631 morti, 472 dispersi, 2.600 feriti e un milione di sfollati a causa delle violente inondazioni e delle frane che hanno colpito l’area nelle ultime ore.

Situazione altrettanto critica in Sri Lanka, dove il Centro per la gestione dei disastri riferisce di 410 vittime e 336 dispersi. Oltre un milione e mezzo di persone risultano colpite da quello che viene descritto come il peggior disastro naturale nel Paese dopo lo tsunami del 2004.