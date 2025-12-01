Parigi, arrestati due minorenni per piano di attentato antisemita

Due minorenni sono stati fermati a Parigi con l’accusa di aver pianificato un attentato antisemita. Secondo fonti giudiziarie e la stampa francese, tra i due giovani arrestati figura anche un cittadino russo di origini cecene.

Il sedicenne, arrivato in Francia quattro anni fa insieme alla madre, avrebbe inviato su WhatsApp una foto in cui impugna un coltello, dichiarando l’intenzione di “uccidere degli ebrei entro cinque giorni”. Lo riporta Le Parisien, secondo cui il giovane era in contatto con un coetaneo residente nell’area parigina.

Leggi anche Giovane siriano incriminato per aver aiutato a pianificare un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna

Gli inquirenti ritengono che i due stessero valutando un possibile attacco contro un luogo di culto. Le autorità francesi hanno confermato che entrambi sono stati posti in custodia cautelare e formalmente accusati di “partecipazione a un’associazione criminale terroristica finalizzata a preparare uno o più crimini contro le persone”.

Con questo caso, il numero di minorenni incriminati per terrorismo in Francia dall’inizio del 2025 supera quota 20, oltrepassando già il totale registrato nell’intero 2024.