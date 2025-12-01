Celentano e Mori: audio virale tra risate, autoironia e momenti spontanei

Un nuovo scambio divertente tra Adriano Celentano e Claudia Mori sta attirando grande attenzione sui social, grazie a un audio pubblicato sulle pagine ufficiali del Molleggiato, Celentano l’Inesistente.

In sottofondo risuona la musica dello Zecchino d’Oro, che accompagna un dialogo leggero e sorprendente tra i due. Mori osserva con entusiasmo: “Ma che amore questi bambini, sono bravissimi a cantare questi bambini dello Zecchino d’Oro”.

Celentano risponde con la consueta ironia: “Eh, sono bravi caspita, sono bravissimi”. Poi arriva la domanda inattesa di Claudia: “Senti Adriano, ma tu a quanti anni hai iniziato a parlare?”.

La replica diventa subito un momento cult: “Ah, io ho cominciato presto, avevo 13 o 14 anni”. Mori scoppia a ridere: “Ahahah, un fenomeno…”. E Celentano aggiunge: “Sì, caspita, mi invidiavano tutti”, tra nuove risate condivise.

Un frammento di vita domestica spontaneo che, grazie alla sua autenticità, sta conquistando il web.