Corea del Sud, maxi-inchiesta sulle telecamere hackerate: oltre 120mila dispositivi violati per video illegali

In Corea del Sud quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver violato oltre 120.000 telecamere Ip installate in abitazioni e attività commerciali, trasformando le immagini raccolte in video a contenuto sessuale destinati a un sito estero ora sotto indagine. A riportarlo è la Bbc, che cita fonti della polizia locale impegnata in una delle operazioni più estese degli ultimi anni contro i crimini digitali.

Secondo gli investigatori, gli hacker avrebbero sfruttato vulnerabilità diffuse nei sistemi di sicurezza, come password deboli o impostazioni predefinite, per accedere ai dispositivi. Le telecamere compromesse erano installate in appartamenti privati, sale karaoke, studi di pilates e persino in una clinica ginecologica, confermando quanto questi strumenti siano ormai diffusi come alternativa economica ai tradizionali impianti di videosorveglianza.

Leggi anche Corea del Nord, nuovo lancio di missile balistico verso il Mar del Giappone

Uno dei sospetti avrebbe violato da solo 63.000 dispositivi, producendo 545 video poi venduti in criptovalute per circa 35 milioni di won, mentre un altro avrebbe hackerato 70.000 telecamere e commercializzato 648 filmati per un valore di circa 10mila euro. I due sarebbero responsabili di oltre il 60% dei contenuti pubblicati nell’ultimo anno sul sito illegale, che ora le autorità stanno tentando di chiudere definitivamente.

La polizia ha fermato anche tre persone accusate di aver acquistato o visionato il materiale. Parallelamente, le autorità hanno annunciato misure drastiche per bloccare la piattaforma e collaborare con agenzie estere nel tentativo di risalire al suo gestore.

“L’hacking delle telecamere Ip e le riprese illegali causano immense sofferenze alle vittime e sono reati gravissimi: li estirperemo con indagini energiche”, ha dichiarato Park Woo-hyun, responsabile delle investigazioni informatiche.

Gli agenti stanno contattando i proprietari delle telecamere violate per assisterli nella rimozione dei contenuti e invitano gli utenti a cambiare regolarmente le password per tutelare la propria privacy.