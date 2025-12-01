Judi Dench confessa: la vista quasi scomparsa e la difficoltà di riconoscere i volti

La celebre attrice britannica Judi Dench, 90 anni, ha rivelato in un’intervista a ITV quanto la degenerazione maculare abbia compromesso la sua capacità di riconoscere le persone. Una condizione che, diagnosticata ormai da anni, ha progressivamente ridotto la sua visione centrale.

“Non vedo più. Ho… quella cosa”, ha detto con ironia amara riferendosi alla malattia che colpisce milioni di persone sopra i 50 anni. Quando l’amico e collega Ian McKellen ha scherzato dicendo che loro, invece, la vedono benissimo, Dench ha risposto con un sorriso velato: “Sì, e io vedo la tua sagoma. Ti conosco così bene. Ma non riesco più a riconoscere nessuno. Non vedo la televisione, non riesco a leggere”.

La perdita della vista influisce ormai anche sulle situazioni quotidiane, dando vita a episodi divertenti e insieme complessi. Alla domanda se le capiti di salutare sconosciuti convinta di conoscerli, Dench ha ammesso ridendo: “A volte sì”.

Non è la prima volta che l’attrice parla apertamente della sua condizione. Già nel 2012 aveva raccontato di non riuscire più a leggere i copioni senza l’aiuto di familiari o amici: “Mi piace, perché posso immaginare la storia nella mia mente”, aveva spiegato. Ma aveva condiviso anche una difficoltà più dolorosa: “La cosa più angosciante è che, la sera al ristorante, non riesco a vedere la persona con cui sto cenando”.

Considerata una delle più grandi interpreti del cinema britannico, con oltre sei decenni di carriera e un Premio Oscar grazie a Shakespeare in Love, Dench è stata un volto iconico anche nella saga di James Bond. Oggi, però, la malattia l’ha inevitabilmente allontanata dagli schermi. “Non appaio più molto in televisione perché non vedo”, ha dichiarato con franchezza.