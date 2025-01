Judi Dench, 90 anni, affronta la perdita della vista e la difficoltà di muoversi da sola

Judi Dench, celebre attrice britannica di 90 anni, ha rivelato di non poter più muoversi da sola a causa di una degenerazione maculare, diagnosticata nel 2012. Nota per il ruolo di M nei film di James Bond, da "GoldenEye" (1995) a "Spectre" (2015), Dench ha raccontato di necessitare costantemente di un accompagnatore per evitare cadute.

Vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della regina Elisabetta I in Shakespeare in Love (1998), l’attrice ha parlato apertamente della sua condizione durante un’intervista nel podcast Fearless di Trinny Woodall. Ha spiegato che non partecipa più da sola agli eventi pubblici, sottolineando la necessità di un supporto continuo: "Non riesco a vedere e rischio di urtare qualcosa o di cadere".

Dench ha anche confessato di sentirsi nervosa prima di apparire in pubblico, affermando che questa difficoltà ha influenzato il suo approccio agli eventi, inclusi i red carpet, che non ha mai particolarmente apprezzato. La degenerazione maculare continua a rappresentare una sfida quotidiana per la grande interprete, che rimane una figura iconica del cinema internazionale.