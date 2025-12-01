Qualità della vita in Italia: Trento riconquista il primato, seguono Bolzano e Udine

La provincia di Trento torna sul gradino più alto della classifica nazionale sulla qualità della vita, conquistando la medaglia d’oro davanti a Bolzano e Udine. È quanto emerge dal nuovo report annuale elaborato dal Sole 24 Ore, che ogni anno analizza il livello di benessere nei territori italiani.

Nella top 10 delle 107 province esaminate è il Nord a fare la parte del leone, con Milano stabile tra le eccellenze e Roma che compie un balzo significativo, guadagnando 13 posizioni e segnando un forte recupero tra le grandi aree urbane. Il Mezzogiorno rimane invece indietro: Reggio Calabria chiude nuovamente la graduatoria.

Trento guida l’intero arco alpino, superando la campionessa uscente Udine – oggi al terzo posto – e la più volte premiata Bolzano. Proprio la provincia altoatesina conquista la seconda piazza grazie agli ottimi risultati nella categoria “Affari e lavoro” e a indicatori demografici in controtendenza, come il tasso di natalità pari a 8,4 nuovi nati ogni mille abitanti, ben superiore alla media nazionale.

Udine entra nella top 10 anche per la qualità di “Ambiente e servizi”, distinguendosi per la forte diffusione degli impianti fotovoltaici. Tutte settentrionali le prime dieci province, dove spiccano anche territori di medie dimensioni: Bergamo, vincitrice nel 2024 e ora quinta; Treviso; Padova, che torna ai vertici dopo trent’anni; e Parma.

Le grandi città tornano a brillare. Bologna sale al quarto posto grazie ai risultati in “Demografia, società e salute”, mentre Milano si conferma ottava distinguendosi in “Ricchezza e consumi” e “Affari e lavoro”. Nel complesso, le aree metropolitane mostrano un progresso rispetto al 2024: Roma si colloca al 46° posto, Genova al 43° (+11 posizioni), Bologna migliora di cinque gradini e Milano di quattro.

In crescita anche Cagliari, prima città metropolitana del Sud, che si porta al 39° posto. Seguono Bari (67ª), Messina (91ª), Catania (96ª), Palermo (97ª) e Napoli (104ª). Reggio Calabria chiude la classifica per il secondo anno consecutivo.