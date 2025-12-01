Juventus, Yildiz sorprende tutti: gli scarpini firmati Messi nel giorno della doppietta

Kenan Yildiz ha scelto di scendere in campo con un dettaglio inatteso: gli scarpini firmati da Lionel Messi. Nella vittoria per 2-1 della Juventus sul Cagliari, il giovane talento bianconero si è messo in mostra con una doppietta all’Allianz Stadium, attirando l’attenzione anche per il modello esclusivo indossato.

Yildiz ha infatti sfoggiato i Messi F50 Stellar Triumph, una versione limitata realizzata in collaborazione tra Messi e adidas. Queste scarpe speciali sono state distribuite soltanto a dieci giovani promesse del calcio europeo, un gruppo ristretto nel quale figura anche il talento del Barcellona Lamine Yamal.

La scelta del classe 2005 turco di utilizzare questi scarpini proprio contro il Cagliari si è rivelata particolare non solo per il valore simbolico, ma anche per il peso nella prestazione: un dettaglio che ha contribuito a rendere ancora più brillante la sua serata.