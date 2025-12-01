Sanremo 2025: esplode la febbre FantaSanremo tra i Big in gara

L’annuncio dei 30 Big del prossimo Festival di Sanremo da parte di Carlo Conti ha acceso immediatamente l’entusiasmo per il ritorno del FantaSanremo, il gioco parallelo che ogni anno catalizza milioni di appassionati. Anche senza un regolamento già ufficializzato, l’attenzione sui social è esplosa, alimentata dai primi commenti degli stessi artisti coinvolti.

Sotto il post che elenca i cantanti in gara, in tanti hanno reagito con entusiasmo. Leo Gassmann ha scritto “Ci sarà da divertirsi”, ricevendo la risposta dell’amico Eddie Brock: “Te amo”. LDA ha rilanciato annunciando una competizione interna con Aka7even: “Io e Luca siamo pronti”, a cui Aka7even ha risposto con un deciso “Ci divertiremo”.

All’ondata di messaggi si sono unite anche Le Bambole di Pezza (“Siamo pronte”), Samurai Jay con un significativo “È tutto giusto” ed Enrico Nigiotti, che ha promesso: “Io potrei regalare emozioni”. Spunta anche un dettaglio da cronaca rosa con il cuore postato da Francesco Renga in un commento rivolto ad Ambra Angiolini.

L’attesa cresce di ora in ora, sostenuta dai numeri da record dell’ultima edizione del gioco: 5,1 milioni di squadre iscritte e oltre 3,5 milioni di utenti unici. Cifre che hanno superato ampiamente quelle dell’anno precedente, quando le squadre furono 4,2 milioni e gli utenti 2,8 milioni.

Secondo quanto trapelato, il FantaSanremo 2025 potrebbe rendere omaggio alla storia della kermesse con bonus e riferimenti speciali dedicati a figure iconiche come Pippo Baudo, il maestro Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni. Un incontro tra tradizione e fenomeno social che promette di trasformare anche la prossima edizione in un evento seguito da milioni di giocatori.