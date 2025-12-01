Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva al Santo Spirito di Roma

Emma Bonino è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo un improvviso malore avvenuto nella serata di domenica 30 novembre.

La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, 77 anni, è arrivata al pronto soccorso dove i medici hanno disposto il trasferimento immediato nel reparto di terapia intensiva per monitorare costantemente le sue condizioni.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, Bonino è vigile e le sue condizioni risultano attualmente sotto controllo. Nelle prossime ore è atteso un bollettino medico ufficiale che chiarirà l’evoluzione del quadro clinico.