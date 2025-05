Miley Cyrus ricoverata in terapia intensiva dopo le riprese sulla Walk of Fame: La mia gamba si stava disintegrando

Miley Cyrus ha raccontato di aver vissuto un grave episodio di salute in seguito alle riprese notturne effettuate sulla Hollywood Walk of Fame per il suo nuovo film, legato al nono album in studio, Something Beautiful, in uscita il 30 maggio.

Durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!, la cantante vincitrice di un Grammy ha spiegato che le riprese notturne sono state una scelta dettata dal desiderio di evitare la folla e contenere i costi, ma si sono trasformate in un incubo. “Abbiamo girato il video a ottobre, e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva”, ha detto. “Non era così grave all’inizio, ma l’ospedale era pieno e mi hanno ricoverata lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi intorno al ginocchio”.

Il medico le ha chiesto se avesse idea di come avesse contratto un’infezione tanto aggressiva, e Miley ha subito pensato a quella notte in cui si era sdraiata sul marciapiede delle stelle. “Il chirurgo, uno che apre cadaveri per lavoro, ha guardato il mio ginocchio e mi ha detto: ‘È disgustoso’. Sentirlo dire da lui è stato assurdo”.

Il film, descritto come una “esperienza visiva unica alimentata dalla fantasia” e una “pop opera senza precedenti”, debutterà nelle sale il 12 giugno, pochi giorni dopo l’uscita dell’album. Cyrus ha ammesso di aver speso gran parte del budget nella creazione del guardaroba. “Avevo un grande sogno, e anche un buon budget. Ma ho speso tutto per i vestiti”, ha detto ironicamente.

Quando le hanno chiesto se avesse affittato la Walk of Fame per girare, ha risposto: “Andiamo di notte, tanto non c’è nessuno”. Ma l’esperienza si è rivelata rischiosa. “Avete mai visto com’è la Walk of Fame di notte? Ho pensato fosse il mio ultimo giorno”.

Nonostante la brutta avventura, Miley ha mantenuto il sorriso: “Mi sentivo in colpa per aver rovinato il video con questa storia così squallida”. Ma Jimmy Kimmel ha concluso con affetto: “Hai quasi dato la vita per questo film. Ti sei sacrificata per l’arte”.