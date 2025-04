Gp Giappone: Verstappen vince con la Red Bull, McLaren sul podio, Ferrari quarta

Max Verstappen conquista il Gp del Giappone e firma la sua prima vittoria della stagione con la Red Bull, salendo a 64 successi in carriera. L’olandese precede le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sul circuito di Suzuka. La Ferrari si ferma al quarto posto con Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton chiude settimo, penalizzato da una strategia poco efficace.

La gara si snoda su 53 giri senza particolari colpi di scena. Alla partenza Verstappen mantiene la leadership e impedisce il recupero delle McLaren nelle prime curve. Il ritmo dell’olandese è sufficiente per annullare l’effetto del DRS di Norris, che resta staccato di circa due secondi per tutta la corsa. Leclerc resta quarto senza mai avvicinarsi al podio.

Il momento più acceso arriva al pit-stop unico intorno al 22esimo giro: Verstappen deve difendere la posizione su Norris all’uscita dai box, costringendo l’inglese sull’erba. Entrambi si lamentano via radio. Poco dopo, grazie al gioco delle soste, Kimi Antonelli si ritrova provvisoriamente in testa alla gara, diventando a 18 anni il più giovane leader nella storia della F1, seguito da Hamilton. I due si fermano nella tornata successiva, restituendo la testa a Verstappen.

Nella parte finale Verstappen consolida il vantaggio su Norris, che riesce a tenere dietro Piastri nel duello interno alla McLaren. Leclerc si accontenta del quarto posto. A punti anche George Russell (quinto), Antonelli (sesto), Isack Hadjar, Alexander Albon e Oliver Bearman. Solo dodicesimo Yuki Tsunoda al debutto con la Red Bull.

Ordine d'arrivo

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas)

Classifica piloti (dopo 3 gare)

Lando Norris 62 Max Verstappen 61 Oscar Piastri 49 George Russell 45 Andrea Kimi Antonelli 30 Charles Leclerc 20 Alexander Albon 18 Lewis Hamilton 15 Esteban Ocon 10 Lance Stroll 10

Classifica costruttori

McLaren 111 Mercedes 75 Red Bull 61 Ferrari 35 Williams 19 Haas 15 Aston Martin 10 Racing Bulls 7 Stake F1 6 Alpine 0

