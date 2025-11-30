Evelina Sgarbi denuncia maltrattamenti: Papà non può più sposarsi a Venezia

Evelina Sgarbi è tornata a Verissimo raccontando nuovi dettagli sulla situazione familiare che coinvolge il padre Vittorio Sgarbi. La giovane ha spiegato di aver presentato una denuncia per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace, ribadendo di essere arrivata al limite.

Secondo Evelina, il padre non sarebbe più in grado di gestire i propri interessi e necessiterebbe di un amministratore di sostegno. La ragazza ha inoltre accusato la compagna del critico d’arte, Sabrina Colle, di tenerla lontana da lui: “Papà è in condizioni pessime e mi fa male vederlo ancora in televisione. Dicono che gli vogliono bene, ma lo espongono quando non sta bene”.

Nel corso dell’intervista, Evelina ha ribadito che “la sofferenza è evidente” e di essere sempre più preoccupata dopo aver sentito alcune voci su presunti tentativi del padre di isolarsi pericolosamente: “Sembra abbia provato due volte ad andare da solo sul terrazzo, ma è stato fermato in tempo”. Non sono state fornite, però, ulteriori informazioni.

A sostenerla ora c’è anche il fratello Carlo, che avrebbe confermato diversi punti sollevati da Evelina nei mesi scorsi. “Non si era mai esposto prima, ma adesso vuole anche lui fare chiarezza”.

La giovane si è mostrata più decisa quando si è parlato del matrimonio tra il padre e Sabrina Colle, previsto inizialmente a Venezia. Secondo Evelina, la cerimonia non potrebbe più svolgersi perché “pare che il prete non voglia sposarli: una persona che ha assunto farmaci pesanti non può sposarsi regolarmente in Chiesa”.

La possibilità è che le nozze vengano celebrate ad Arpino, in provincia di Frosinone, dove Sgarbi ricopre la carica di sindaco. Evelina ha commentato con ironia: “Magari si sposerà da solo”.