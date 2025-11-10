Madre di Evelina Sgarbi annuncia querele per notizie false

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, ha incaricato il proprio legale, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, di procedere con denuncia querela in sede penale e civile contro “tutti coloro che hanno diffuso e rilanciato notizie false e prive di qualsiasi fondamento riguardanti me e mia figlia”.

In una nota diffusa alla stampa, Hary fa riferimento in particolare a un articolo pubblicato da Giovanni Terzi su Substack, definito “pieno di errori grossolani, a partire dai nomi sbagliati e da informazioni inventate”. Tra questi, viene citata la cifra di presunti 800 mila euro che Vittorio Sgarbi avrebbe elargito alla figlia nell’arco di 25 anni, cifra poi diventata 700 mila euro in una successiva dichiarazione televisiva.

“Siamo lontanissimi dalla cifra reale percepita – precisa Hary – ma soprattutto la diffusione di queste affermazioni ha l’obiettivo di screditare la mia immagine e quella di mia figlia, che è interessata esclusivamente a fare chiarezza sulle reali condizioni di suo padre”.

La madre di Evelina segnala inoltre che l’articolo di Terzi è stato ripreso da Simona Ventura, moglie del giornalista e conduttrice televisiva: anche lei rientrerà tra i destinatari della notifica legale.

Nella nota vengono citate anche Antonella Boralevi e Patrizia Groppelli. Hary contesta a Boralevi l’aver divulgato “cifre errate” in trasmissione, mentre a Groppelli viene contestata la reiterazione pubblica delle stesse informazioni, “più volte e in più programmi”, con l’aggravante della diffusione sui propri canali social. Per questi motivi, anche nei loro confronti verranno presentate querele.