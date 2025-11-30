Chieti, scontro frontale sulla Statale 652: tre donne perdono la vita nel tratto di Fondovalle Sangro

Un incidente mortale si è verificato oggi, domenica 30 novembre, lungo la Statale 652 in zona Fondovalle Sangro, nei pressi dello svincolo di Piane d’Archi, nel territorio di Atessa, in provincia di Chieti.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda e una Ford Fiesta si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte di tre donne che si trovavano a bordo delle due vetture.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Atessa e i sanitari del 118. I militari hanno avviato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dello scontro e a definire eventuali responsabilità.

La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta nel tratto coinvolto per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.