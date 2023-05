Terribile incidente a Turbigo: Due giovani perdono la vita in uno scontro frontale su via Milano

Due giovani, rispettivamente di 18 e 24 anni, hanno tragicamente perso la vita in un terribile incidente avvenuto in via Milano a Turbigo (Mi) la mattina di domenica 21 maggio, intorno alle 7.30. La scena è stata presidiata dalle autorità competenti, inclusi i vigili del fuoco, i carabinieri di Legnano e il servizio di emergenza 118, che hanno prontamente risposto alla chiamata con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, i due giovani coinvolti, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 24 anni, avevano già perso la vita quando sono stati estratti dalle lamiere dalle squadre dei vigili del fuoco. Un terzo ragazzo, anch'egli di 24 anni, è stato soccorso e riporta ferite gravi.

L'incidente è stato causato da una violenta collisione frontale tra due veicoli sulla strada statale 341, proprio all'intersezione tra via Milano e via Patrioti. Attualmente sono in corso le indagini necessarie per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità coinvolte.

Altre News per: terribileincidenteturbigogiovaniperdonovitascontro